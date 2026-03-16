Путешествие на край света: чтобы достичь Антарктиды, нужно преодолеть самый ужасный участок океана

Исследователи рассказали о том, с какими трудностями им пришлось столкнуться, чтобы достичь самого отдаленного континента Земли — опасные айсберги и 7-метровые волны.

Большинство ассоциируют отдаленный ледяной континент с первыми исследователями, документальными фильмами о природе или опасными айсбергами. Но вы действительно можете посетить это волшебное место — самое холодное, ветреное и сухое место на планете — пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Чтобы добраться до Антарктиды, сначала необходимо доехать до Ушуайи — самой южной точки Аргентины. Далее придется подняться на борт специально построенного экспедиционного судна с гибридным двигателем MS Fridjof Nansen — в общей сложности на борту может поместиться до 530 пассажиров.

Спустя всего несколько дней в море на горизонте можно заметить одинокую белую вершину — первое знакомство с ледяным континентом. Отметим, что эти 48 часов также включают в себя пересечение известного пролива Дрейка — участок океана, который может быть либо относительно спокойным, или печально известным волнением.

По словам команды, во время путешествия они с коллегами столкнулись с волнами высотой до 7 метров, однако ходят слухи, что волны в этих водах порой могут достигать невероятной высоты в 17 метров.

После нескольких дней темных и мрачных волн команду встретило спокойное море, усеянное огромными плавающими глыбами льда неописуемого ледникового синего цвета. По словам ученых, по сути, Антарктида является последним в мире по-настоящему нетронутым человеком регионом.

Однако спокойствие ледяного континента нарушается появлением крошечных фигурок, выпрыгивающих из зеркальной поверхности воды — происходит первое знакомство с очаровательными пингвинами, которые обитают в этих водах.

Отметим, что помимо экскурсий и впечатлений, круиз в Антарктиду предлагает множество возможностей для изучения науки — компания придерживается принципа сочетания путешествий и знаний, приключений и ответственности. К слову, на корабле также расположен специализированный научный центр, где собраны экспонаты, включая черепа косаток, зубы кашалотов, бивни моржей и образцы горных пород.

Что касается воздействия на окружающую среду, исследователи отмечают, что ввели очень строгие правила для экспедиций в Антарктиду. Например, всем гостям обязательно нужно носить специальные резиновые сапоги во время любых экскурсий, сидеть или стоять на коленях на льду запрещено, и действуют строгие правила относительно того, насколько близко можно подходить к дикой природе.

