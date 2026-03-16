Подорож на край світу: щоб досягти Антарктиди, потрібно подолати найжахливішу ділянку океану

Дослідники розповіли про те, з якими труднощами їм довелося зіткнутися, щоб досягти найвіддаленішого континенту Землі — небезпечні айсберги та 7-метрові хвилі.

Більшість асоціюють віддалений крижаний континент із першими дослідниками, документальними фільмами про природу або небезпечними айсбергами. Але ви справді можете відвідати це чарівне місце — найхолодніше, найвітряніше і найсухіше місце на планеті — пише Daily Mail.

Щоб дістатися до Антарктиди, спочатку необхідно доїхати до Ушуайї — найпівденнішої точки Аргентини. Далі доведеться піднятися на борт спеціально побудованого експедиційного судна з гібридним двигуном MS Fridjof Nansen — загалом на борту може поміститися до 530 пасажирів.

Лише через кілька днів у морі на горизонті можна помітити самотню білу вершину — перше знайомство з крижаним континентом. Зазначимо, що ці 48 годин також включають у себе перетин відомої протоки Дрейка — ділянку океану, яка може бути або відносно спокійною, або сумнозвісним хвилюванням.

За словами команди, під час подорожі вони з колегами зіткнулися з хвилями заввишки до 7 метрів, проте ходять чутки, що хвилі в цих водах деколи можуть сягати неймовірної висоти в 17 метрів.

Після кількох днів темних і похмурих хвиль команду зустріло спокійне море, засіяне величезними плаваючими брилами льоду невимовного льодовикового синього кольору. За словами вчених, по суті, Антарктида є останнім у світі по-справжньому незайманим людиною регіоном.

Однак спокій крижаного континенту порушується появою крихітних фігурок, що вистрибують із дзеркальної поверхні води — відбувається перше знайомство з чарівними пінгвінами, що мешкають у цих водах.

Зазначимо, що крім екскурсій і вражень, круїз в Антарктиду пропонує безліч можливостей для вивчення науки — компанія дотримується принципу поєднання подорожей і знань, пригод і відповідальності. До речі, на кораблі також розташований спеціалізований науковий центр, де зібрано експонати, включно з черепами косаток, зубами кашалотів, бивнями моржів і зразками гірських порід.

Щодо впливу на довкілля, дослідники зазначають, що запровадили дуже суворі правила для експедицій в Антарктиду. Наприклад, усім гостям обов'язково потрібно носити спеціальні гумові чоботи під час будь-яких екскурсій, сидіти чи стояти навколішки на льоду заборонено, і діють суворі правила щодо того, наскільки близько можна підходити до дикої природи.

