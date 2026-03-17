Фотография времен Второй мировой войны, известная под названием "Последний еврей Винницы", раскрыла свой последний секрет. Фотография, которую уже давно ассоциируют с массовыми убийствами в Украине, приобрела новую ясность после десятилетий неопределенности.

Фотография стала доступной для широкой общественности в 1961 году во время суда над Адольфом Эйхманом, когда уцелевший от Холокоста Аль Мосс поделился ею с прессой. Он хотел, чтобы люди поняли, как он сказал, "что происходило во времена Эйхмана", пишет Фокус.

На снимке изображен нацистский офицер, который целится из пистолета в мужчину, стоящего на коленях возле массового захоронения, а рядом стоят другие люди. Это стало одним из самых известных визуальных свидетельств Холокоста, однако в течение десятилетий ни одно из лиц на фотографии не было идентифицировано.

Историки установили, что мужчины в униформе принадлежали к "Эйнзацгруп" — мобильным карательным отрядам СС, ответственным за массовые расстрелы по всей Восточной Европе. Название "Последний еврей Винницы", вероятно, происходит от записи на одной из версий изображения, хотя точное местоположение годами оставалось неизвестным. Отряды Эйнзацгруппы совершали масштабные массовые убийства по всей Украине на начальных этапах войны.

Важный прорыв произошел благодаря работе немецкого историка Юргена Маттеуса. Изучая фон фотографии и сравнивая его с историческими картами, современными изображениями и спутниковыми данными, он установил, что событие произошло не в Виннице, а в Бердичеве, примерно в 150 километрах к юго-западу от Киева. Он также установил, что это была "Эйнзацгруппа С" под командованием Отто Раша, и датировал событие 28 июля 1941 года.

Наиболее впечатляющим открытием стало установление Маттеусом личности стрелка. С помощью расследовательской группы Bellingcat и сравнения изображений с помощью искусственного интеллекта было вероятно подтверждено, что этим человеком был Якобус Оннен, бывший учитель, который вступил в нацистскую партию еще до прихода к власти Адольфа Гитлера. Оннен служил в "Штурмовых отрядах" (SA) в 1933 году, а затем стал членом "Эйнзацгруппы С".

По словам Маттеуса, "совпадение... является чрезвычайно высоким с точки зрения процента, который выдает алгоритм". Однако он подчеркнул, что искусственный интеллект сам по себе не может служить окончательным доказательством: "Это, конечно, не панацея — это лишь один из многих инструментов... Человеческий фактор остается ключевым". Соединив технологический анализ с архивными исследованиями и семейными записями, он пришел к убедительному выводу о личности стрелка.

Маттеус предположил, что Оннен не действовал под давлением или ради карьерного роста. "Участие в таком убийстве считалось само собой разумеющимся и не давало никаких бонусных баллов", — пояснил он. Зато этот поступок, возможно, имел целью произвести впечатление на других дома, что отражало культуру, где такое насилие было нормализовано.

В течение десятилетий фотография оставалась символом без имен. Позже семьи уничтожили письма и записи, пытаясь стереть связи с этими преступлениями. Однако изображение сохранилось, продолжая сталкивать зрителей с реальностью случившегося.

Эта история показывает, как историческая правда может выйти на свет даже через много лет. Хотя идентификация лиц на таких изображениях не меняет прошлого, однако помогает предотвратить искажение истории.

При написании этого материала использованы источники: Popular Mechanics, The Guardian.