На мир обрушатся беспрецедентно высокие температуры: синоптики озвучили неутешительный прогноз

Синоптики прогнозируют, что "супер Эль-Ниньо" может возникнуть уже к концу сезона ураганов 2026 года, что поднимет глобальные температуры до беспрецедентно высоких значений.

Исследователи ожидают, что этим летом потенциально может возникнуть очень сильное явление Эль-Ниньо, которое сможет поднять температуру по всему миру до беспрецедентно высоких значений, пишет Фокус.

На прошлой неделе Центр прогнозирования Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) заявил, что существует 62% вероятность возникновения невероятно сильного Эль-Ниньо, который сравнивают с явлением Годзиллы, в период с июня по август.

Отметим, что Эль-Ниньо — теплая фаза Эль-Ниньо-Южного колебания (ENSO), естественного климатического явления, характеризующегося изменениями температуры атмосферы и моря в тропической части Тихого океана. Во время Эль-Ниньо теплые воды собираются к востоку от экваториальной части Тихого океана, смещая струйное течение на юг. Такое смещение влияет на погоду по всему земному шару.

Сегодня тропическая часть Тихого океана, как известно, находится в фазе Ла-Нинья — холодной фазе ENSO — в этот период температура поверхности моря падает минимум на 0,5 градуса по Цельсию ниже среднего. Однако ученые прогнозируют, что Ла-Нинья, вероятно, закончится уже в ближайшие недели по мере потепления океана. Далее в свои права вступит Эль-Ниньо.

Если теплая фаза действительно возникнет, она может усилиться и перерасти в "супер Эль-Ниньо" — событие, когда температура поверхности моря достигает минимум на 2 градуса по Цельсию выше долгосрочного среднего значения. По словам метеоролога и ведущего американского специалиста по долгосрочному прогнозированию погоды Пола Пастелока, интенсивность фазы до сих пор неопределенна, но существует вероятность умеренного или даже сильного Эль-Ниньо этой осенью и зимой.

Существует 15% вероятность развития супер-Эль-Ниньо к концу сезона ураганов в ноябре. Между тем, Центр прогнозирования климата NOAA дает 1 к 3 вероятность возникновения сильного Эль-Ниньо в период с октября по декабрь, но описывает потенциальную силу как весьма неопределенную.

Известно, что более теплая фаза ENSO усиливает активность ураганов в центральной и восточной части Тихого океана, подавляя при этом ураганы в Атлантике, что обычно приводит к менее активному сезону ураганов в целом.

Наблюдения показывают, что цикл ENSO запускает теплую фазу Эль-Ниньо, а затем холодную Ла-Нинья в среднем каждые 2-7 лет. Однако они всегда происходят вовремя. Каждая фаза, как правило, длится от 9 до 12 месяцев, однако их продолжительность может варьироваться.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тихом океане зарождается нечто особенное: ученые сравнивают это с появлением Годзиллы.

Ранее Фокус писал о том, что Земля неожиданно вошла в нейтральную фазу: климатическое будущее теперь сложнее прогнозировать.

При написании использовались материалы Live Science, AccuWeather, NOAA.