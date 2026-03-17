На світ обрушаться безпрецедентно високі температури: синоптики озвучили невтішний прогноз

Синоптики прогнозують, що "супер Ель-Ніньйо" може виникнути вже до кінця сезону ураганів 2026 року, що підніме глобальні температури до безпрецедентно високих значень.

Дослідники очікують, що цього літа потенційно може виникнути дуже сильне явище Ель-Ніньйо, яке зможе підняти температуру по всьому світу до безпрецедентно високих значень, пише Фокус.

Минулого тижня Центр прогнозування Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) заявив, що існує 62% вірогідність виникнення неймовірно сильного Ель-Ніньйо, який порівнюють із явищем Ґодзілли, у період з червня по серпень.

Зазначимо, що Ель-Ніньйо — тепла фаза Ель-Ніньйо-Південного коливання (ENSO), природного кліматичного явища, що характеризується змінами температури атмосфери і моря в тропічній частині Тихого океану. Під час Ель-Ніньйо теплі води збираються на схід від екваторіальної частини Тихого океану, зміщуючи струминну течію на південь. Такий зсув впливає на погоду по всій земній кулі.

Сьогодні тропічна частина Тихого океану, як відомо, перебуває у фазі Ла-Нінья — холодній фазі ENSO — у цей період температура поверхні моря падає щонайменше на 0,5 градуса за Цельсієм нижче середнього. Однак учені прогнозують, що Ла-Нінья, ймовірно, закінчиться вже найближчими тижнями в міру потепління океану. Далі у свої права вступить Ель-Ніньйо.

Якщо тепла фаза справді виникне, вона може посилитися і перерости в "супер Ель-Ніньйо" — подію, коли температура поверхні моря досягає щонайменше на 2 градуси за Цельсієм вище довгострокового середнього значення. За словами метеоролога і провідного американського фахівця з довгострокового прогнозування погоди Пола Пастелока, інтенсивність фази досі невизначена, але існує ймовірність помірного або навіть сильного Ель-Ніньйо цієї осені та взимку.

Існує 15% ймовірність розвитку супер-Ель-Ніньйо до кінця сезону ураганів у листопаді. Тим часом, Центр прогнозування клімату NOAA дає 1 до 3 вірогідність виникнення сильного Ель-Ніньйо в період з жовтня по грудень, але описує потенційну силу як вельми невизначену.

Відомо, що тепліша фаза ENSO посилює активність ураганів у центральній і східній частині Тихого океану, пригнічуючи при цьому урагани в Атлантиці, що зазвичай призводить до менш активного сезону ураганів загалом.

Спостереження показують, що цикл ENSO запускає теплу фазу Ель-Ніньо, а потім холодну Ла-Нінья в середньому кожні 2-7 років. Однак вони завжди відбуваються вчасно. Кожна фаза, як правило, триває від 9 до 12 місяців, проте їхня тривалість може варіюватися.

Під час написання використовували матеріали Live Science, AccuWeather, NOAA.