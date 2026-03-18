NASA планирует совершать посадку на Луну каждый месяц в 2027 году: что известно

По словам администратора NASA Джареда Айзекмана, для создания базы на Луне потребуются регулярные полеты на спутник Земли.

Лунная программа NASA "Артемида" переживает масштабную модернизацию под руководством нового администратора космического агентства США Джареда Айзекмана. Поверхность Луны уже в 2027 году может быть заполнена посадочными модулями, которые каждый месяц осуществляют посадку на поверхность спутника Земли, пишет Фокус.

В рамках программы "Аполлон" с 1969 по 1972 год астронавты NASA осуществили 6 успешных посадок на поверхность Луны. Новая программа NASA "Артемида" нацелена не только на возвращение астронавтов на Луну, но и на создание там постоянной базы. Первые элементы этой базы должны быть построены уже к 2030 году. Данный лунный форпост должен помочь NASA подготовить первый в истории полет астронавтов на Марс. В то же время главная цель лунной базы состоит в том, чтобы обеспечить долгосрочное и устойчивое присутствие людей на поверхности Луны.

Джаред Айзекман заявил, что в 2027 году на поверхность Луны ежемесячно должны приземляться посадочные модули. Регулярные миссии будут направлены на создание базы на Луне, в которой смогут жить астронавты. Глава NASA говорит, что для того, чтобы построить базу на Луне нужно запустить много миссий, которые помогут создать необходимую инфраструктуру.

То есть пока речь идет только о посадке на Луну автоматизированных посадочных модулей, на борту которых будет находится полезная нагрузка в виде разнообразных технологий. Эти миссии являются частью проекта NASA Commercial Lunar Payload Services, в рамках которого частные компании уже отправляют на Луну свои посадочные модули. Данный проект является важной составляющей программы "Артемида".

Ракета Space Launch System будет отправлять астронавтов в космос, чтобы они могли попасть на Луну Фото: NASA

Айзекман сообщил, что начиная с начала 2027 по начало 2028 года каждый месяц роботизированные посадочные, согласно плану, должны будут осуществлять посадку в районе Южного полюса Луны. Именно там планируется высадка астронавтов NASA в 2028 году, которая станет первой пилотируемой миссией на Луну с 1972 года. В этом же регионе планируется строительство и лунной базы.

Глава NASA сообщил, что для строительства лунной базы необходимо разместить как навигационное, коммуникационное и создающее энергию оборудование, включая ядерные электростанции.

Согласно обновленной программе "Артемида", астронавты миссии "Артемида-3" не высадятся на поверхность Луны, а в 2027 году проведут испытание пилотируемого посадочного лунного модуля в условиях космоса. А в 2028 году, согласно плану NASA, астронавты миссий "Артемида-4" и "Артемида-5" должны совершить посадку на поверхность Луны с помощью посадочного модуля либо компании SpaceX, либо Blue Origin, как уже писал Фокус.

В то же время, в новом отчете генерального инспектора NASA сказано, что у космического агентства США пока нет плана на случай чрезвычайной ситуации, которая может возникнуть у астронавтов на Луне, как уже писал Фокус.

При написании материала использованы источники: Gizmodo, SpaceFlight Now.