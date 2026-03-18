NASA планує здійснювати посадку на Місяць щомісяця у 2027 році: що відомо

За словами адміністратора NASA Джареда Айзекмана, для створення бази на Місяці будуть потрібні регулярні польоти на супутник Землі.

Місячна програма NASA "Артеміда" переживає масштабну модернізацію під керівництвом нового адміністратора космічного агентства США Джареда Айзекмана. Поверхня Місяця вже у 2027 році може бути заповнена посадковими модулями, які щомісяця здійснюють посадку на поверхню супутника Землі, пише Фокус.

У рамках програми "Аполлон" з 1969 по 1972 рік астронавти NASA здійснили 6 успішних посадок на поверхню Місяця. Нова програма NASA "Артеміда" націлена не тільки на повернення астронавтів на Місяць, а й на створення там постійної бази. Перші елементи цієї бази мають бути побудовані вже до 2030 року. Цей місячний форпост має допомогти NASA підготувати перший в історії політ астронавтів на Марс. Водночас головна мета місячної бази полягає в тому, щоб забезпечити довгострокову і стійку присутність людей на поверхні Місяця.

Джаред Айзекман заявив, що 2027 року на поверхню Місяця щомісяця мають приземлятися посадкові модулі. Регулярні місії будуть спрямовані на створення бази на Місяці, в якій зможуть жити астронавти. Глава NASA каже, що для того, щоб побудувати базу на Місяці, потрібно запустити багато місій, які допоможуть створити необхідну інфраструктуру.

Тобто поки що йдеться тільки про посадку на Місяць автоматизованих посадкових модулів, на борту яких буде корисне навантаження у вигляді різноманітних технологій. Ці місії є частиною проєкту NASA Commercial Lunar Payload Services, у рамках якого приватні компанії вже відправляють на Місяць свої посадкові модулі. Цей проєкт є важливою складовою програми "Артеміда".

Ракета Space Launch System відправлятиме астронавтів у космос, щоб вони могли потрапити на Місяць Фото: solar-system

Айзекман повідомив, що починаючи з початку 2027 до початку 2028 року щомісяця роботизовані посадочні, згідно з планом, повинні будуть здійснювати посадку в районі Південного полюса Місяця. Саме там планується висадка астронавтів NASA у 2028 році, яка стане першою пілотованою місією на Місяць з 1972 року. У цьому ж регіоні планується будівництво і місячної бази.

Глава NASA повідомив, що для будівництва місячної бази необхідно розмістити як навігаційне, комунікаційне обладнання, так і обладнання, що створює енергію, включно з ядерними електростанціями.

Згідно з оновленою програмою "Артеміда", астронавти місії "Артеміда-3" не висадяться на поверхню Місяця, а 2027 року проведуть випробування пілотованого посадкового місячного модуля в умовах космосу. А 2028 року, згідно з планом NASA, астронавти місій "Артеміда-4" і "Артеміда-5" мають здійснити посадку на поверхню Місяця за допомогою посадкового модуля або компанії SpaceX, або Blue Origin, як уже писав Фокус .

Водночас у новому звіті генерального інспектора NASA зазначено, що у космічного агентства США поки немає плану на випадок надзвичайної ситуації, яка може виникнути в астронавтів на Місяці, як уже писав Фокус .

Під час написання матеріалу використано джерела: Gizmodo, SpaceFlight Now.