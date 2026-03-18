Старейшая дикая птица в мире стала бабушкой: на свет явился лохматый птенец альбатроса (видео)

Исследователи рассказали о появлении на свет очень особенного птенца альбатроса — потомка одной из самых известных птиц в мире, легендарной Мудрости.

Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США (FWS) поделилась удивительным видео, на котором запечатлен птенец лайсанского альбатроса, появившийся на свет в начале марта 2026 года. Ученые отмечают, что он является потомком самца с меткой N333, который является сыном старейшей дикой птицы в мире, Уиздом, и был рожден еще в 2011 году, пишет Фокус.

Отметим, что это не первый опыт отцовства для N333: ученые фиксируют его участие в ежегодном сезоне размножения альбатросов с 2021 года. Как и в случае с его собственным вылуплением, его последний птенец появился на свет в Национальном заповеднике дикой природы атолла Мидуэй, как и сотни тысяч птенцов лайсанских и черноногих альбатросов, которые сегодня обитают в заповеднике.

По словам исследователей, по мере того, как птенцы становятся сильнее, у них появляется все больше времени для самостоятельной жизни, и они дальше от гнезда, прежде чем окончательно опериться летом. После вылета из гнезда птенцы моли проводят от трех до пяти лет в море, прежде чем вернуться в свою гнездовую колонию, чтобы найти себе пару.

Впрочем, из миллионов альбатросов, которые появились на этих островах за эти годы, Уиздом, несомненно является самой узнаваемой. Официально Уиздом считается самой старой известной дикой птицей в мире — по оценкам ученых, ее возраст составляет не менее 74 лет. Самка альбатроса стала иконой не только из-за своего возраста, но благодаря тому, что помогает ученым лучше понять продолжительность жизни и размножение морских птиц.

Наблюдения показывают, что за свою долгую жизнь Уиздом размножалась неоднократно — считается, что она отложила от 50 до 60 яиц, и N333 – лишь один из птенцов, успешно вылупившихся из них. К слову, большинство из птенцов являются результатом партнерства Уиздом с Акеакамаи, которые, как считается, были вместе впечатляющие 60 лет. Увы, в 2021 году самец пропал — ученые считают, он погиб. Тем не менее, Уиздом продолжила возвращаться на атолл.

В 2024 году Уиздом вновь заметили участвующей в брачных танцах, а позже в том же году она также снесла яйцо в возрасте 74 лет. Учитывая возраст Уиздом и количество птенцов, которых она вывела за эти годы, можно с уверенностью сказать, что последнее пополнение в N333, вероятно, не ее первый внук, однако появление нового альбатроса — это всегда радостная новость.

Отметим, что лайсанские и черноногие альбатросы сегодня находятся под угрозой исчезновения из-за таких факторов, как случайный вылов в ходе коммерческого рыболовства, изменения климата и загрязнения окружающей среды.

При написании использовались материалы IFLScience, US Fish and Wildlife Service.