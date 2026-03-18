Найстаріший дикий птах у світі став бабусею: на світ з'явилося кошлате пташеня альбатроса (відео)

Дослідники розповіли про появу на світ дуже особливого пташеняти альбатроса — нащадка одного з найвідоміших птахів у світі, легендарної Мудрості.

Служба охорони рибних ресурсів і дикої природи США (FWS) поділилася дивовижним відео, на якому зображено пташеня лайсанського альбатроса, яке з'явилося на світ на початку березня 2026 року. Науковці зазначають, що він є нащадком самця з міткою N333, який є сином найстарішого дикого птаха у світі, Уіздом, і був народжений ще 2011 року, пише Фокус.

Зазначимо, що це не перший досвід батьківства для N333: учені фіксують його участь у щорічному сезоні розмноження альбатросів із 2021 року. Як і у випадку з його власним вилупленням, його останнє пташеня з'явилося на світ у Національному заповіднику дикої природи атола Мідвей, як і сотні тисяч пташенят лайсанських і чорноногих альбатросів, що сьогодні мешкають у заповіднику.

За словами дослідників, у міру того, як пташенята стають сильнішими, у них з'являється дедалі більше часу для самостійного життя, і вони віддаляються від гнізда, перш ніж остаточно оперитися влітку. Після вильоту з гнізда пташенята молі проводять від трьох до п'яти років у морі, перш ніж повернутися у свою гніздову колонію, щоб знайти собі пару.

Утім, із мільйонів альбатросів, які з'явилися на цих островах за ці роки, Віздом, безсумнівно, є найбільш упізнаваним. Офіційно Віздом вважається найстарішим відомим диким птахом у світі — за оцінками вчених, її вік становить щонайменше 74 роки. Самка альбатроса стала іконою не тільки через свій вік, а й завдяки тому, що допомагає вченим краще зрозуміти тривалість життя і розмноження морських птахів.

Спостереження показують, що за своє довге життя Віздом розмножувалася неодноразово — вважається, що вона відклала від 50 до 60 яєць, і N333 — лише одне з пташенят, які успішно вилупилися з них. До слова, більшість із пташенят є результатом партнерства Віздом з Акеакамаї, які, як вважається, були разом вражаючі 60 років. На жаль, у 2021 році самець зник — вчені вважають, він загинув. Проте, Віздом продовжила повертатися на атол.

У 2024 році Віздом знову помітили такою, що бере участь у шлюбних танцях, а пізніше того ж року вона також знесла яйце у віці 74 років. З огляду на вік Віздом і кількість пташенят, яких вона вивела за ці роки, можна з упевненістю сказати, що останнє поповнення в N333, імовірно, не її перший онук, проте поява нового альбатроса — це завжди радісна новина.

Зазначимо, що лайсанські та чорноногі альбатроси сьогодні перебувають під загрозою зникнення через такі чинники, як випадковий вилов під час комерційного рибальства, зміни клімату та забруднення довкілля.

Під час написання використовували матеріали IFLScience, US Fish and Wildlife Service.