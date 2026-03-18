Потребовалось почти 40 лет: причина массовой гибели детенышей синих крабов наконец разгадана (фото)

37-летнее исследование обнаружило основную причину гибели детенышей синих крабов в Чесапикском заливе — оказалось, что дело вовсе не в изменении климата.

Впечатляющее 37-летнее исследование подтвердило, что основной, и почти единственной, причиной смерти молодых синих крабов в Чесапикском заливе, является вовсе не изменение климата, как можно было бы предположить, пишет Фокус.

Результаты нового исследования определили два основных факта: во-первых, основной причиной смерти этого ценного морского животного является не изменение климата; во-вторых, ученые потратили почти четыре десятилетия на подтверждение истинной причины — каннибализм.

Согласно новому исследованию, взрослые синие крабы были ответственны примерно за 97% травм, полученных молодыми синими крабами в Чесапикском заливе. Причем, более половины из этих травм оказались смертельными.

Наблюдения показывают, что вместо того, чтобы защищать свое потомство, взрослые особи этого вида делают прямо противоположное — поедают молодняк. В ходе исследования ученые отслеживают каннибализм среди синих крабов в течение впечатляющих 37 лет, подтверждая, что это поведение является закономерностью, а вовсе не аномалией.

Каннибализм — распространенное явление, однако его масштабы все еще мало изучены в морских популяциях, включая рыб, ракообразных, головоногих моллюсков и морских ежей. По словам ведущего автора исследования, почетного директоа Смитсоновского центра экологических исследований Энсона Хайнса, синие крабы как вид представляют ценность как для рыболовства, так и для окружающей среды.

Группа привязанных молодых синих крабов с красными поплавками, готовых к запуску в полевой эксперимент, находится в процессе Фото: Smithsonian Environmental Research Center

В своем географическом ареале эти крабы являются одновременно хищниками и жертвами, что делает их центральной частью местной пищевой цепи. Это особенно актуально для Чесапикского залива, крупнейшего эстуария в Соединенных Штатах. Однако синие крабы также широко известны своей агрессивностью и каннибализмом. Предыдущие исследования уже обнаружили в желудках синих крабов остатки сородичей, однако ученым долгое время не удавалось объяснить это поведение.

В ходе исследования ученые приступили к систематическому изучению столько странного поведения синих крабов. Проект стартовал в 1989 году и продлился 37 лет: основная сложность заключалась в поддержании постоянного графика и методов, но эти усилия позволили команде собрать высококачественные данные для объяснения странных явлений высокого уровня.

Ученые прикрепляли молодых крабов к небольшим металлическим шипам в воде, которые в рыболовстве помогают молодым крабам оставаться на месте и прятаться от хищников в иле. Однако этот трюк не сработал с более крупными крабами, которые способны использовать химические и тактильные сигналы для отслеживания добычи.

В результате ученым удалось выявить сразу несколько интересных фактов о каннибализме у крабов. Команда обнаружила, что интенсивность такого поведения у крабов варьировалась в зависимости от сезона, достигая пика в самые теплые месяцы, когда взрослые крабы были наиболее активны. Размер особи также имел значение, поскольку более мелкие особи чаще становились добычей хищников. В то же время крабы, прячущиеся на мелководье, имели больше шансов на выживание.

Наиболее любопытным оказалось то, что ученые не обнаружили случае хищничества со стороны рыб в отношении молодых синих крабов за 37 лет. Все случаи хищничества были связаны с каннибалистическими атаками синих крабов. Впрочем, ученые признают, что эволюционное преимущество такого поведения у крабов до сих пор непонятно.

При написании использовались материалы Proceedings of the National Academy of Sciences, Gizmodo.