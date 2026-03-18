Знадобилося майже 40 років: причину масової загибелі дитинчат синіх крабів нарешті розгадано (фото)

37-річне дослідження виявило основну причину загибелі дитинчат синіх крабів у Чесапікській затоці — виявилося, що справа зовсім не в зміні клімату.

Вражаюче 37-річне дослідження підтвердило, що основною, і майже єдиною, причиною смерті молодих синіх крабів у Чесапікській затоці, є зовсім не зміна клімату, як можна було б припустити, пише Фокус.

Результати нового дослідження визначили два основні факти: по-перше, основною причиною смерті цієї цінної морської тварини є не зміна клімату; по-друге, вчені витратили майже чотири десятиліття на підтвердження істинної причини — канібалізм.

Згідно з новим дослідженням, дорослі сині краби були відповідальні приблизно за 97% травм, отриманих молодими синіми крабами в Чесапікській затоці. Причому, більше половини з цих травм виявилися смертельними.

Спостереження показують, що замість того, щоб захищати своє потомство, дорослі особини цього виду роблять прямо протилежне — поїдають молодняк. Під час дослідження вчені відстежують канібалізм серед синіх крабів протягом вражаючих 37 років, підтверджуючи, що ця поведінка є закономірністю, а зовсім не аномалією.

Канібалізм — поширене явище, проте його масштаби все ще мало вивчені в морських популяціях, включно з рибами, ракоподібними, головоногими молюсками і морськими їжаками. За словами провідного автора дослідження, почесного директора Смітсонівського центру екологічних досліджень Енсона Хайнса, сині краби як вид становлять цінність як для рибальства, так і для навколишнього середовища.

Група прив'язаних молодих синіх крабів із червоними поплавками, готових до запуску в польовий експеримент, перебуває в процесі Фото: Smithsonian Environmental Research Center

У своєму географічному ареалі ці краби є одночасно хижаками і жертвами, що робить їх центральною частиною місцевого харчового ланцюга. Це особливо актуально для Чесапікської затоки, найбільшого естуарію в Сполучених Штатах. Однак сині краби також широко відомі своєю агресивністю та канібалізмом. Попередні дослідження вже виявили в шлунках синіх крабів рештки родичів, проте вченим довгий час не вдавалося пояснити цю поведінку.

Під час дослідження вчені приступили до систематичного вивчення стільки дивної поведінки синіх крабів. Проєкт стартував 1989 року і тривав 37 років: основна складність полягала в підтримці постійного графіка і методів, але ці зусилля дали змогу команді зібрати високоякісні дані для пояснення дивних явищ високого рівня.

Науковці прикріплювали молодих крабів до невеликих металевих шипів у воді, які в рибальстві допомагають молодим крабам залишатися на місці і ховатися від хижаків у мулі. Однак цей трюк не спрацював з більшими крабами, які здатні використовувати хімічні й тактильні сигнали для відстеження здобичі.

У результаті вченим вдалося виявити відразу кілька цікавих фактів про канібалізм у крабів. Команда виявила, що інтенсивність такої поведінки у крабів варіювалася залежно від сезону, досягаючи піку в найтепліші місяці, коли дорослі краби були найбільш активні. Розмір особини також мав значення, оскільки дрібніші особини частіше ставали здобиччю хижаків. Водночас краби, що ховаються на мілководді, мали більше шансів на виживання.

Найцікавішим виявилося те, що вчені не виявили випадку хижацтва з боку риб щодо молодих синіх крабів за 37 років. Усі випадки хижацтва були пов'язані з канібалістичними атаками синіх крабів. Утім, учені визнають, що еволюційна перевага такої поведінки у крабів досі незрозуміла.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що тварина з блакитною кров'ю блукає Землею вже 445 млн років: вона найцінніша у світі.

Раніше Фокус писав про те, що унікального омара спіймали в Атлантичному океані: був лише один шанс на 200 мільйонів.

Під час написання використовували матеріали Proceedings of the National Academy of Sciences, Gizmodo.