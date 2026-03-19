Дело всей жизни: в Англии возвращают к жизни викторианскую насосную станцию

Последние три десятилетия волонтеры восстанавливают викторианскую насосную станцию Клеймиллс в Стаффордшире в Англии.

Проект восстановления викторианской насосной станции в Стаффордшире в Англии является уникальным начинанием. Он стартовал в городе Бертон-апон-Трент еще в 1993 году и длится уже более 30 лет. Восстановительные работы начались еще в 1993 году, однако команда волонтеров лишь недавно создала канал на YouTube, чтобы демонстрировать свой прогресс, пишет Фокус.

Самое последнее видео из серии волонтеров "Большая реконструкция" посвящено сборке и запуску котла № 1 — важной части массивной 90-летней ланкаширской системы отопления станции.

Известно, что последний раз котел № 1 производил пар в 1973 году, когда он еще использовал детали, установленные в 1930-х годах. Десятилетия воздействия обрушившейся крыши повредили всю систему.

Волонтеры отмечают, что не все оригинальные детали удалось спасти, поэтому команде пришлось изготовить точные копии, включая пару тяжелых дверц печи. Среди недавних трудностей, с которыми столкнулись волонтеры — восстановление всей кирпичной кладки вокруг котла после ее первоначального демонтажа для проверки состояния оборудования. Исследователи отмечают, что эта работа весьма монотонная, но она необходима для строительства водоотводного желоба, который дважды направляет горячий газ через котел, извлекая как можно больше тепла.

Насосная станция, как известно, была построена в 1885 году, а ее гигантская, сложная система была невероятно развитой и требовала сравнительно небольшого количества операторов. Тем не менее, работа на Клеймиллсе была бы изнурительной. По словам реставраторов, ожидалось, что один оператор будет засыпать уголь в два отдельных котла в течение своей восьмичасовой смены. Работу усложняло и то, что из-за сменного графика работы котлы часто располагались на противоположных концах сооружения.

Волонтеры отмечают, что предстоит еще много реставрационных работ, однако они рассчитывают запустить котел № 1 впервые за более чем 50 лет всего через несколько недель. К слову, другие участки насосной станции уже полностью отреставрированны и регулярно демонстрируются посетителям викторианского сооружения.

Напомним, ранее мы писали о том, что археологи обнаружили римский форт к северу от вала Адриана в Великобритании.

Ранее Фокус писал о том, что археологи нашли древнюю строительную площадку.

При написании использовались материалы YouTube channel "Big Rebuild", Popular Science.