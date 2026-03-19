Справа усього життя: в Англії повертають до життя вікторіанську насосну станцію

Останні три десятиліття волонтери відновлюють вікторіанську насосну станцію Клейміллс у Стаффордширі в Англії.

Проєкт відновлення вікторіанської насосної станції в Стаффордширі в Англії є унікальним починанням. Він стартував у місті Бертон-апон-Трент ще 1993 року і триває вже понад 30 років. Відновлювальні роботи розпочалися ще 1993 року, проте команда волонтерів лише нещодавно створила канал на YouTube, щоб демонструвати свій прогрес, пише Фокус.

Найостанніше відео із серії волонтерів "Велика реконструкція" присвячене збірці та запуску котла № 1 — важливої частини масивної 90-річної ланкаширської системи опалення станції.

Відомо, що востаннє котел № 1 виробляв пару 1973 року, коли він ще використовував деталі, встановлені в 1930-х роках. Десятиліття впливу даху, що обвалився, пошкодили всю систему.

Волонтери зазначають, що не всі оригінальні деталі вдалося врятувати, тому команді довелося виготовити точні копії, включно з парою важких дверцят печі. Серед нещодавніх труднощів, з якими зіткнулися волонтери, — відновлення всієї цегляної кладки навколо котла після її початкового демонтажу для перевірки стану обладнання. Дослідники зазначають, що ця робота вельми монотонна, але вона необхідна для будівництва водовідвідного жолоба, який двічі спрямовує гарячий газ через котел, витягуючи якомога більше тепла.

Насосна станція, як відомо, була побудована 1885 року, а її гігантська, складна система була неймовірно розвиненою і вимагала порівняно невеликої кількості операторів. Проте, робота на Клейміллсі була б виснажливою. За словами реставраторів, очікувалося, що один оператор засипатиме вугілля у два окремі котли протягом своєї восьмигодинної зміни. Роботу ускладнювало й те, що через змінний графік роботи котли часто розташовувалися на протилежних кінцях споруди.

Волонтери зазначають, що попереду ще багато реставраційних робіт, проте вони розраховують запустити котел № 1 уперше за понад 50 років лише за кілька тижнів. До слова, інші ділянки насосної станції вже повністю відреставровані та регулярно демонструються відвідувачам вікторіанської споруди.

Під час написання використовували матеріали YouTube channel "Big Rebuild", Popular Science.