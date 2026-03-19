Земля утратит сотни миллионов людей: к 2050 году смертность возрастет и мы знаем, на сколько

Новое ужасающее исследование точно предсказывает, сколько людей умрет уже к середине столетия — это произойдет, если человечество не предпримет срочных мер.

В новом тревожном исследовании команды из Католического университета Аргентины ученые предсказали, точное количество людей, которые умрут уже к 2050 году, если человечество не предпримет срочных мер по борьбе с изменением климата, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Авторы исследования поставили перед собой задачу понять, как повышение температуры повлияет на физическую активность и, как следствие, на преждевременную смерть. В ходе исследования ученые проанализировали данные из 156 стран за период с 2000 по 2022 год и использовала их для прогнозирования того, как будут выглядеть ближайшие десятилетия.

Відео дня

По словам ученых, тревогу вызывает тот факт, что, согласно результатам, к середине столетия каждый дополнительный месяц со средней температурой выше 27,8°C увеличит физическую неактивность на 1,5% в глобальном масштабе. Это означает и увеличение числа преждевременных смертей на 470 000 — 700 000 в год, а также производительности труда до 3,68 миллиарда года. В результате, на основании полученных данных, ученые призывают к незамедлительным действиям.

Авторы заявляют, что повышение глобальной температуры в будущем приведет к увеличению распространенности физической неактивности, что повлечет за собой дополнительные преждевременные смерти и потери производительности труда, особенно в тропических регионах.

Предполагается, что внимание к адаптивному к жаре городскому планированию, субсидирование спортивных сооружений с климат-контролем и информационная работа о рисках, связанных с жарой, невероятно важны для смягчения возникающих проблем со здоровьем и экономикой. Кроме того, человечеству следует сосредоточиться на амбициозном сокращении парниковых выбросов.

Изменение климата делает мир жарче и последние три года стали тому подтверждением — ученые признали их самыми жаркими за всю историю наблюдений. В результате глобального потепления занятия спортом во многих частях мира будут становиться все сложнее, что неизбежно обернется увеличением сердечно-сосудистой нагрузки и повышенного ощущения напряжения.

Команда проанализировала данные по 156 странам за период с 2000 по 2022 год. Их результаты рисуют мрачную картину будущего, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода.

К 2050 году каждый дополнительный месяц со средней температурой выше 27,8°C будет увеличивать физическую неактивность на 1,5% в глобальном масштабе и на 1,85% в странах с низким и средним уровнем дохода, но без явного влияния на страны с высоким уровнем дохода. Авторы отмечают, что наиболее пострадают такие регионы, как Центральная Америка, Карибский бассейн, Восточная часть Африки к югу от Сахары и экваториальная часть Юго-Восточной Азии — здесь неактивность может увеличиться на невероятные 4%.

Напомним, ранее мы писали о том, что на мир обрушатся беспрецедентно высокие температуры: синоптики озвучили неутешительный прогноз.

Ранее Фокус писал о том, что в Тихом океане зарождается нечто особенное: ученые сравнивают это с появлением Годзиллы.

При написании использовались материалы Catholic University of Argentina, Daily Mail.