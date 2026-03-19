Земля втратить сотні мільйонів людей: до 2050 року смертність зросте і ми знаємо, на скільки

Нове жахливе дослідження точно пророкує, скільки людей помре вже до середини століття — це станеться, якщо людство не вживе термінових заходів.

У новому тривожному дослідженні команди з Католицького університету Аргентини вчені передбачили точну кількість людей, які помруть вже до 2050 року, якщо людство не вживе термінових заходів щодо боротьби зі зміною клімату, пише Фокус.

Автори дослідження поставили перед собою завдання зрозуміти, як підвищення температури вплине на фізичну активність і, як наслідок, на передчасну смерть. Під час дослідження вчені проаналізували дані зі 156 країн за період з 2000 до 2022 року і використали їх для прогнозування того, який вигляд матимуть найближчі десятиліття.

За словами вчених, тривогу викликає той факт, що, згідно з результатами, до середини століття кожен додатковий місяць із середньою температурою вище за 27,8°C збільшить фізичну неактивність на 1,5% у глобальному масштабі. Це означає і збільшення числа передчасних смертей на 470 000 — 700 000 на рік, а також продуктивності праці до 3,68 мільярда року. У результаті, на підставі отриманих даних, вчені закликають до негайних дій.

Автори заявляють, що підвищення глобальної температури в майбутньому призведе до збільшення поширеності фізичної неактивності, що призведе до додаткових передчасних смертей і втрат продуктивності праці, особливо в тропічних регіонах.

Передбачається, що увага до адаптивного до спеки міського планування, субсидування спортивних споруд із клімат-контролем та інформаційна робота щодо ризиків, пов'язаних зі спекою, неймовірно важливі для пом'якшення проблем зі здоров'ям та економікою, що виникають. Крім того, людству слід зосередитися на амбітному скороченні парникових викидів.

Зміна клімату робить світ спекотнішим, і останні три роки стали тому підтвердженням — вчені визнали їх найспекотнішими за всю історію спостережень. Унаслідок глобального потепління заняття спортом у багатьох частинах світу ставатимуть дедалі складнішими, що неминуче обернеться збільшенням серцево-судинного навантаження і підвищеного відчуття напруги.

Команда проаналізувала дані по 156 країнах за період з 2000 по 2022 рік. Їхні результати малюють похмуру картину майбутнього, особливо в країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

До 2050 року кожен додатковий місяць із середньою температурою, вищою за 27,8°C, збільшуватиме фізичну неактивність на 1,5% у глобальному масштабі та на 1,85% у країнах із низьким і середнім рівнем доходу, але без явного впливу на країни з високим рівнем доходу. Автори зазначають, що найбільше постраждають такі регіони, як Центральна Америка, Карибський басейн, Східна частина Африки на південь від Сахари та екваторіальна частина Південно-Східної Азії — тут неактивність може збільшитися на неймовірні 4%.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на світ обрушаться безпрецедентно високі температури: синоптики озвучили невтішний прогноз.

Раніше Фокус писав про те, що в Тихому океані зароджується щось особливе: вчені порівнюють це з появою Годзілли.

Під час написання використано матеріали Catholic University of Argentina, Daily Mail.