Большие глаза начали двигаться: на полке сувенирного магазина неожиданно ожила "игрушка" (видео)

Любопытная история произошла в сувенирном магазинчике на территории австралийского аэропорта. Пассажирка, рассматривающий полки, забитые мягкими игрушками, обнаружила нечто необычное: большие карие глаза одной из игрушек неожиданно начали двигаться, пишет Фокус.

Оказалось, что пассажир смотрел вовсе не на мягкую игрушку, а живого австралийского кустарникового опосума, выглядывающего из-за кенгуру на витрине магазина в терминале вылета аэропорта Хобарт в штате Тасмания.

Сообщается, что на полках над опоссумом находились бильби, сумчатые с длинными ушами, похожими на кроличьи, и динго, австралийские собаки. Кроме того, рядом с опоссумом в секции с кенгуру также находились тасманские дьяволы — рычащие хищники, рычащие хищники, вдохновившие на создание бойкого персонажа мультфильма Warner Bros. Таза.

Пассажирка сообщила о животном одной из сотрудниц, работавшей в смену, которая не могла поверить своим ушам. Далее она обратилась в администрацию аэропорта и сообщила о том, что в магазине прячется опоссум.

Сотрудница сувенирного магазина засняла опоссума на видео, а затем животное, испугавшись растущего внимания, покинуло магазин. К счастью, позже сотрудникам аэропорта удалось найти и вывезти опоссума из аэропорта невредимым.

По словам исследователей, до сих пор неизвестно, что именно привлекло опоссума к полке с игрушками, но предполагается, что животное заметило какие-то плюшевые игрушки, которые стояли на полке, и решило поселиться среди них. Простыми словами, опоссум просто хотел спрятаться на полке с игрушками.

Никто не знает, как именно опоссум оказался в магазине и сколько времени провел на полке. Впрочем, исследователи считают маловероятным, что его подвинули на полку в качестве розыгрыша.

При написании использовались материалы Huff Post, AP.