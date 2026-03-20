Великі очі почали рухатися: на полиці сувенірного магазину несподівано ожила "іграшка" (відео)

Цікава історія сталася в сувенірному магазинчику на території австралійського аеропорту. Пасажирка, яка розглядала полиці, забиті м'якими іграшками, виявила щось незвичайне: великі карі очі однієї з іграшок несподівано почали рухатися, пише Фокус.

Виявилося, що пасажир дивився зовсім не на м'яку іграшку, а на живого австралійського чагарникового опосума, що визирав з-за кенгуру на вітрині магазину в терміналі вильоту аеропорту Хобарт у штаті Тасманія.

Повідомляється, що на полицях над опосумом перебували більбі, сумчасті з довгими вухами, схожими на кролячі, і дінго, австралійські собаки. Крім того, поруч з опосумом у секції з кенгуру також перебували тасманські дияволи — гаркітливі хижаки, гаркітливі хижаки, що надихнули на створення жвавого персонажа мультфільму Warner Bros. Таза.

Пасажирка повідомила про тварину одній зі співробітниць, що працювала в зміну, яка не могла повірити своїм вухам. Далі вона звернулася до адміністрації аеропорту і повідомила про те, що в магазині ховається опосум.

Співробітниця сувенірного магазину зняла опосума на відео, а потім тварина, злякавшись зростаючої уваги, покинула магазин. На щастя, пізніше співробітникам аеропорту вдалося знайти і вивезти опосума з аеропорту неушкодженим.

За словами дослідників, досі невідомо, що саме привернуло опосума до полиці з іграшками, але припускають, що тварина помітила якісь плюшеві іграшки, що стояли на полиці, і вирішила оселитися серед них. Простими словами, опосум просто хотів сховатися на полиці з іграшками.

Ніхто не знає, як саме опосум опинився в магазині і скільки часу провів на полиці. Утім, дослідники вважають малоймовірним, що його посунули на полицю як розіграш.

Під час написання використовували матеріали Huff Post, AP.