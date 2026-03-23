Авария на орбите: у российского космического корабля возникли проблемы после запуска (видео)

После запуска одна из двух автоматизированных антенн корабля “Прогресс” для автоматической стыковки с Международной космической станцией не развернулась, как планировалось.

В воскресенье, 22 марта, с космодрома Байконур на борту ракеты-носителя "Союз-2.1а" в космос был выведен российский грузовой космический корабль "Прогресс-94". Он должен доставить припасы и оборудование для астронавтов, которые находятся на к Международной космической станции (МКС). Но вскоре после запуска космический корабль столкнулся с проблемой, но, как ожидается, ее можно решить, пишет Фокус.

Хотя запуск грузового космического корабля "Прогресс-94" прошел успешно, вскоре после отделения от ракеты-носителя у него возникла проблема. Как сообщили в NASA, одна из двух автоматизированных антенн корабля, которая должна использоваться для автоматической стыковки с МКС, не развернулась, как планировалось.

Согласно сообщению NASA, все остальные системы грузового космического корабля работают так, как нужно. При этом корабль продолжает полет к МКС, чтобы провести стыковку с орбитальной станцией утром во вторник, 24 марта. Корабль "Прогресс-94" должен провести стыковку с модулем "Поиск", где ранее находился корабль "Прогресс-92", который покинул станцию 16 марта и должен сгореть в атмосфере Земли.

"Роскосмос" пытается решить проблему с развертыванием антенны, но если не получится ее решить, то помогать грузовому кораблю в стыковке с МКС будет российский астронавт Сергей Кудь-Сверчков. Если это будет необходимо, то он будет управлять космическим кораблем "Прогресс" вручную с помощью резервной системы для сближения и стыковки с космической станцией, расположенной в модуле "Звезда".

На борту грузового космического корабля "Прогресс-94" находится около 3 тонн продовольствия, топлива и оборудования для астронавтов, которые в настоящее время живут и работают на борту МКС.

Как уже писал Фокус, в конце ноября 2025 года на одной из стартовых площадок космодрома Байконур произошла серьезная авария, которая привела к остановке запусков российских космических кораблей и ракет на орбиту. Но Россия смогла недавно отремонтировать эту стартовую площадку и именно с нее стартовала ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс-94".

При написании материала использованы источники: NASA, Space.