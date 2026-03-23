Аварія на орбіті: у російського космічного корабля виникли проблеми після запуску (відео)

Після запуску одна з двох автоматизованих антен корабля "Прогрес" для автоматичного стикування з Міжнародною космічною станцією не розгорнулася, як планувалося.

У неділю, 22 березня, з космодрому Байконур на борту ракети-носія "Союз-2.1а" в космос було виведено російський вантажний космічний корабель "Прогрес-94". Він має доставити припаси та обладнання для астронавтів, які перебувають на Міжнародній космічній станції (МКС). Але незабаром після запуску космічний корабель зіткнувся з проблемою, але, як очікується, її можна вирішити, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Хоча запуск вантажного космічного корабля "Прогрес-94" відбувся успішно, незабаром після відділення від ракети-носія у нього виникла проблема. Як повідомили в NASA, одна з двох автоматизованих антен корабля, яка має використовуватися для автоматичного стикування з МКС, не розгорнулася, як планувалося.

Відео дня

Згідно з повідомленням NASA, всі інші системи вантажного космічного корабля працюють так, як потрібно. При цьому корабель продовжує політ до МКС, щоб провести стикування з орбітальною станцією вранці у вівторок, 24 березня. Корабель "Прогрес-94" має провести стикування з модулем "Пошук", де раніше перебував корабель "Прогрес-92", який залишив станцію 16 березня і має згоріти в атмосфері Землі.

"Роскосмос" намагається вирішити проблему з розгортанням антени, але якщо не вдасться її розв'язати, то допомагати вантажному кораблю в стикуванні з МКС буде російський астронавт Сергій Кудь-Сверчков. Якщо це буде необхідно, то він керуватиме космічним кораблем "Прогрес" вручну за допомогою резервної системи для зближення і стикування з космічною станцією, розташованої в модулі "Звезда".

На борту вантажного космічного корабля "Прогрес-94" перебуває приблизно 3 тонни продовольства, палива та обладнання для астронавтів, які наразі живуть і працюють на борту МКС.

Як уже писав Фокус, наприкінці листопада 2025 року на одному зі стартових майданчиків космодрому Байконур сталася серйозна аварія, яка призвела до зупинки запусків російських космічних кораблів і ракет на орбіту. Але Росія змогла нещодавно відремонтувати цей стартовий майданчик і саме з нього стартувала ракета "Союз-2.1а" з вантажним кораблем "Прогрес-94".

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили майже 50 "близнюків" Землі, де потенційно може існувати позаземне життя.

Ще Фокус писав про те, що перша у світі квантова батарея забезпечує надшвидку зарядку.

Під час написання матеріалу використано джерела: NASA, Space.