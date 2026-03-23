Тревожное место: назван регион, где с уровнем океана что-то не так

Наблюдения показывают, что уровень моря вокруг Африки на самом деле поднимается быстрее, чем в среднем по миру. Ученые рассказали, что стоит за этой тенденцией.

Спутники вращаются вокруг Земли уже более трех десятилетий и измеряют высоту поверхности океана с поразительной точностью. Эти измерения, по словам ученых, имеют решающее значение, поскольку изменения высоты океана являются одним из наиболее наглядных индикаторов того, как наша планета реагирует на изменения климата, пишет Фокус.

Известно, что подъем уровня океана свидетельствует о повышении температуры, таянии ледников и изменении океанских течений. Все это в свою очередь влияет на прибрежные сообщества посредством наводнений, эрозии и потери среды обитания. Фактически, даже небольшого повышения базового уровня моря достаточно, чтобы обычные приливные циклы и штормовые нагоны распространились дальше вглубь суши. В конце концов, согласно новым прогнозам ученых, это может превратить приливы в разрушительные наводнения.

Вероятно, большинство людей предполагают, что уровень океана однороден, однако в действительности его поверхность удивительно неровная. Ветры толкают воду в определенных направлениях, перераспределяя тепло. Разница температур вызывает расширение или сжатие воды, и даже изменения гравитационного поля планеты создают неровности и впадины на поверхности моря. Все это вместе приводит к тому, что уровень моря может колебаться на десятки сантиметров от региона к региону.

В новом исследовании ученые проанализировали изменения высоты океана, собранные радиолокационными приборами на орбитальных спутниках с 1993 по 2024 год для всех вод, окружающих Африку. Результаты указывают, что уровень морей у побережья Африки поднялся примерно на 11,26 сантиметра с 1993 года — этот процесс обусловлен потеплением воды и таянием льда.

Исследователи обнаружили, что уровень африканских морей повышается примерно на 3,54 миллиметра в год, что в 3,45 мм/год превышает средний показатель. Ее более тревожным выглядит то, что темпы повышения ускоряются, особенно в африканских водах. Это ускорение является долгосрочной тенденцией, обусловленной продолжающимся потеплением океана и таянием ледяных щитов, и оно сохраняется независимо от того, наблюдается ли в каком-либо конкретном году Эль-Ниньо или Ла-Нинья.

Известно, что в 38 прибрежных регионах Африки проживает более 200 миллионов человек — теперь ученые предупреждают, что подъем уровня моря угрожает этим общинам наводнениями, эрозией побережья и загрязнением питьевой воды и сельскохозяйственных угодий соленой водой. Подъем и потепление моря также нарушают рыболовство, от которого зависят миллионы африканцев в плане продовольствия и средств к существованию.

Результаты исследования также выявили нечто еще более примечательное: в период 2023-2024 годов явление Эль-Ниньо в сочетании с другими климатическими явлениями привело к самому большому скачку уровня моря, когда-либо зарегистрированному в африканских водах, достигнув аномалии в 27 мм.

При написании использовались материалы The Conversation, PHYS.org.