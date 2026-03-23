Тривожне місце: названо регіон, де з рівнем океану щось не так

Спостереження показують, що рівень моря навколо Африки насправді піднімається швидше, ніж у середньому по світу. Учені розповіли, що стоїть за цією тенденцією.

Супутники обертаються навколо Землі вже понад три десятиліття і вимірюють висоту поверхні океану з вражаючою точністю. Ці вимірювання, за словами вчених, мають вирішальне значення, оскільки зміни висоти океану є одним з найбільш наочних індикаторів того, як наша планета реагує на зміни клімату, пише Фокус.

Відомо, що підйом рівня океану свідчить про підвищення температури, танення льодовиків і зміну океанських течій. Усе це своєю чергою впливає на прибережні спільноти через повені, ерозію та втрату середовища проживання. Фактично, навіть невеликого підвищення базового рівня моря достатньо, щоб звичайні приливні цикли і штормові нагони поширилися далі вглиб суші. Зрештою, згідно з новими прогнозами вчених, це може перетворити припливи на руйнівні повені.

Імовірно, більшість людей припускають, що рівень океану однорідний, проте насправді його поверхня напрочуд нерівна. Вітри штовхають воду в певних напрямках, перерозподіляючи тепло. Різниця температур спричиняє розширення або стиснення води, і навіть зміни гравітаційного поля планети створюють нерівності та западини на поверхні моря. Усе це разом призводить до того, що рівень моря може коливатися на десятки сантиметрів від регіону до регіону.

У новому дослідженні вчені проаналізували зміни висоти океану, зібрані радіолокаційними приладами на орбітальних супутниках з 1993 до 2024 року для всіх вод, що оточують Африку. Результати вказують, що рівень морів біля узбережжя Африки піднявся приблизно на 11,26 сантиметра з 1993 року — цей процес зумовлений потеплінням води і таненням льоду.

Дослідники виявили, що рівень африканських морів підвищується приблизно на 3,54 міліметра на рік, що на 3,45 мм/рік перевищує середній показник. Її більш тривожним виглядає те, що темпи підвищення прискорюються, особливо в африканських водах. Це прискорення є довгостроковою тенденцією, зумовленою триваючим потеплінням океану і таненням крижаних щитів, і воно зберігається незалежно від того, чи спостерігається в якомусь конкретному році Ель-Ніньо або Ла-Нінья.

Відомо, що в 38 прибережних регіонах Африки мешкає понад 200 мільйонів людей — тепер учені попереджають, що підйом рівня моря загрожує цим громадам повенями, ерозією узбережжя і забрудненням питної води та сільськогосподарських угідь солоною водою. Підйом і потепління моря також порушують рибальство, від якого залежать мільйони африканців у плані продовольства і засобів до існування.

Результати дослідження також виявили дещо ще більш примітне: у період 2023-2024 років явище Ель-Ніньйо в поєднанні з іншими кліматичними явищами призвело до найбільшого стрибка рівня моря, коли-небудь зареєстрованого в африканських водах, досягнувши аномалії в 27 мм.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що близько 11 700 років тому рівень моря на Землі підвищився на 38 м: чи чекає на планету таке в майбутньому.

Раніше Фокус писав про те, що мільйони людей у небезпеці: рівень світового океану виявився вищим, ніж вважалося.

Під час написання використовували матеріали The Conversation, PHYS.org.