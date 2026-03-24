За пределами возможностей: названы 11 самых жарких лет в истории человечества

Исследователи обнаружили, что климат Земли вышел из равновесия сильнее, чем когда-либо прежде — анализ показал, что мы только что пережили 11 самых жарких лет за всю историю наблюдений.

Новый шокирующий доклад показывает, что земной климат вышел из равновесия сильнее, чем когда-либо за всю историю наблюдений. Данные указывают на то, что все ключевые показатели фактически бьют тревогу, пишет Фокус.

Доклад был составлен Всемирной метеорологической организацией (ВМО) и в нем говорится, что человечество только что пережило 11 самых жарких лет за всю историю наблюдений с 2011 по конец 2025 года. Фактически, прошлый год стал вторым или третьим самым жарким годом за всю историю наблюдений, со средней температурой на 1,43°C выше среднего показателя с 1850 по 1900 годы.

Авторы доклада предупреждают, что все ключевые показатели климатической системы Земли фактически выли из строя: речь идет обо всем — от глобальной температуры и концентрации парниковых газов до уровня моря и отступления ледников.

Важно отметить, что доклад впервые дает четкое представление об энергетическом дисбалансе Земли, который измеряет скорость поступления и оттока энергии из атмосферы. По сути, энергетический дисбаланс нашей планеты сегодня находится в самом высоком уровне за последние 65 лет наблюдений — это приводит к быстрому потеплению атмосферы и океанов.

В идеальном мире скорость поступления энергии от Солнца была бы примерно равна скорости оттока тепла через атмосферу. Однако парниковые газы, такие как углекислый газ, метан и закись азота, задерживают инфракрасное излучение в земной атмосфере, нарушая энергетический баланс планеты.

Теперь ученые фиксируют, что концентрация парниковых газов сегодня достигла высоких уровней в истории. Например, сегодня концентрация углекислого газа в атмосфере составляет 423 части на миллион, что на 152% меньше, чем до промышленной революции. Исследователи утверждают, что это самый высокий показатель за последние два миллиона лет. Аналогично, концентрация закиси азота и метана достигла своих максимальных значений за последние 800 000 лет. В то же время концентрация метана составляет 266% от доиндустриального уровня, а закиси азота — 125% от доиндустриальных концентраций.

По сути, это означает, что тепло накапливается быстрее, чем способно рассеиваться, производя огромное количество избыточной энергии. Данные указывают на то, что человеческая деятельность все больше нарушает естественное равновесие и людям еще долго предстоит жить с последствиями этих процессов.

Хотя последние 11 лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений, эксперты говорят, что в ближайшие годы, вероятно, станет еще жарче из-за естественного погодного цикла Эль-Ниньо.

При написании использовались материалы World Meteorological Organisation, Daily Mail.