За межами можливостей: названо 11 найспекотніших років в історії людства

Дослідники виявили, що клімат Землі вийшов з рівноваги сильніше, ніж будь-коли раніше — аналіз показав, що ми щойно пережили 11 найспекотніших років за всю історію спостережень.

Нова шокуюча доповідь показує, що земний клімат вийшов з рівноваги сильніше, ніж будь-коли за всю історію спостережень. Дані вказують на те, що всі ключові показники фактично б'ють на сполох, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Доповідь була складена Всесвітньою метеорологічною організацією (ВМО) і в ній говориться, що людство щойно пережило 11 найспекотніших років за всю історію спостережень з 2011 по кінець 2025 року. Фактично, минулий рік став другим або третім найспекотнішим роком за всю історію спостережень, із середньою температурою на 1,43°C вищою за середній показник із 1850 до 1900 року.

Відео дня

Автори доповіді попереджають, що всі ключові показники кліматичної системи Землі фактично вийшли з ладу: йдеться про все — від глобальної температури і концентрації парникових газів до рівня моря і відступу льодовиків.

Важливо зазначити, що доповідь вперше дає чітке уявлення про енергетичний дисбаланс Землі, який вимірює швидкість надходження та відтоку енергії з атмосфери. По суті, енергетичний дисбаланс нашої планети сьогодні перебуває на найвищому рівні за останні 65 років спостережень — це призводить до швидкого потепління атмосфери та океанів.

В ідеальному світі швидкість надходження енергії від Сонця була б приблизно дорівнює швидкості відтоку тепла через атмосферу. Однак парникові гази, такі як вуглекислий газ, метан і закис азоту, затримують інфрачервоне випромінювання в земній атмосфері, порушуючи енергетичний баланс планети.

Тепер учені фіксують, що концентрація парникових газів сьогодні досягла найвищих рівнів в історії. Наприклад, сьогодні концентрація вуглекислого газу в атмосфері становить 423 частини на мільйон, що на 152% менше, ніж до промислової революції. Дослідники стверджують, що це найвищий показник за останні два мільйони років. Аналогічно, концентрація закису азоту і метану досягла своїх максимальних значень за останні 800 000 років. Водночас концентрація метану становить 266% від доіндустріального рівня, а закису азоту — 125% від доіндустріальних концентрацій.

По суті, це означає, що тепло накопичується швидше, ніж здатне розсіюватися, виробляючи величезну кількість надлишкової енергії. Дані вказують на те, що людська діяльність дедалі більше порушує природну рівновагу і людям ще довго доведеться жити з наслідками цих процесів.

Хоча останні 11 років були найспекотнішими за всю історію спостережень, експерти кажуть, що найближчими роками, ймовірно, стане ще спекотніше через природний погодний цикл Ель-Ніньо.

Під час написання використовувалися матеріали World Meteorological Organisation, Daily Mail.