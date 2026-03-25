Белки не выпускают из лап вейпы: как животные подсели на электронные сигареты (фото)

Исследователи заметили странное поведение белок — животные неожиданно начали парить вейпы. Эксперты считают, что белки принимают фруктовые запахи за еду.

В последние месяцы в социальных сетях появляется все больше фото и видео, демонстрирующих взаимодействие грызунов с электронными сигаретами. В социальных сетях пользователи опубликовали видео, на котором белка в Южной Филадельфии грызет нечто похожее на шоколадный батончик, пишет Фокус.

Другой пользователь из Уондл-Вэлли сфотографировал белку, карабкающуюся по забору с электронной сигаретой во рту. Еще одна видеозапись также показала серую белку в Южном Лондоне, прикасающуюся к электронной сигарете.

Эксперты не уверенны, просто ли белки кусают пластик, потребляют дым или жидкость для электронных сигарет. Однако ученые подозревают, что животные привлекаются к этим устройствам, принимая фруктовые запахи за запах пищи.

По словам директора британского отделения организации "Совет по защите белок" Кей Хоу, вероятно, белок интересует не сам пластик, а жидкость для электронных сигарет внутри, которая источает запах и привлекает их. Животные чувствуют запах жидкости и, вероятно, думает, что это источник пищи, поэтому пытается найти способ проникнуть внутрь.

В ходе нового исследования, научный сотрудник Королевского общества защиты животных (RSPCA) Эви Баттон разобрала одноразовую электронную сигарету, чтобы понять, почему белок привлекают электронные сигареты. Первое, что бросается в глаза — запах. По словам Баттон, спустя более трех месяцев после того, как она разобрала электронную сигарету, она все еще источала сильный запах черники. В результате эксперт пришла к выводу, что животные, вероятно, могут быть привечены запахами и, приняв их за еду, пытаются укусить или проглотить.

Ситуация выглядит еще более тревожно, когда ученые заметили, что нечто подобное демонстрируют и другие виды — птицы ранее также были замечены взаимодействующими с электронными сигаретами. По словам учены, известно о птице в Новой Зеландии, которая отравилась и умерла после проглатывания электронной сигареты.

Белок все чаще встречают с электронными сигаретами в лапах Фото: Facebook

Эксперты предупреждают, что ситуация становится все более напряженной: данные указывают на то, что животные, проглотившие большие дозы никотиновой жидкости, могут серьезно заболеть. Кроме того, были сообщения о случаях смерти домашних животных после употребления жидкостей из электронных сигарет. Исследования также показывают,, что каждую неделю выбрасывается пять миллионов одноразовых электронных сигарет.

При написании использовались материалы RSPCA, Wildlife and Countryside Link, Daily Mail.