Білки не випускають з лап вейпи: як тварини підсіли на електронні сигарети (фото)

Дослідники помітили дивну поведінку білок — тварини несподівано почали парити вейпи. Експерти вважають, що білки приймають фруктові запахи за їжу.

Останніми місяцями в соціальних мережах з'являється дедалі більше фото і відео, що демонструють взаємодію гризунів з електронними сигаретами. У соціальних мережах користувачі опублікували відео, на якому білка в Південній Філадельфії гризе щось схоже на шоколадний батончик, пише Фокус.

Інший користувач з Вондл-Веллі сфотографував білку, що дерлася по паркану з електронною сигаретою в роті. Ще один відеозапис також показав сіру білку в Південному Лондоні, яка торкається електронної сигарети.

Експерти не впевнені, чи просто білки кусають пластик, споживають дим або рідину для електронних сигарет. Однак учені підозрюють, що тварини приваблюються до цих пристроїв, приймаючи фруктові запахи за запах їжі.

За словами директора британського відділення організації "Рада із захисту білок" Кей Хоу, ймовірно, білок цікавить не сам пластик, а рідина для електронних сигарет усередині, яка виділяє запах і приваблює їх. Тварини відчувають запах рідини і, ймовірно, думають, що це джерело їжі, тому намагаються знайти спосіб проникнути всередину.

Під час нового дослідження, наукова співробітниця Королівського товариства захисту тварин (RSPCA) Еві Баттон розібрала одноразову електронну сигарету, щоб зрозуміти, чому білок приваблюють електронні сигарети. Перше, що впадає в око — запах. За словами Баттон, через понад три місяці після того, як вона розібрала електронну сигарету, вона все ще виділяла сильний запах чорниці. У результаті експерт дійшла висновку, що тварини, ймовірно, можуть бути приваблені запахами і, прийнявши їх за їжу, намагаються вкусити або проковтнути.

Ситуація виглядає ще більш тривожною, коли вчені помітили, що щось подібне демонструють й інші види — птахи раніше також були помічені як такі, що взаємодіють з електронними сигаретами. За словами вчених, відомо про птаха в Новій Зеландії, який отруївся і помер після проковтування електронної сигарети.

Білок усе частіше зустрічають з електронними сигаретами в лапах Фото: Facebook

Експерти попереджають, що ситуація стає все більш напруженою: дані вказують на те, що тварини, які проковтнули великі дози нікотинової рідини, можуть серйозно захворіти. Крім того, були повідомлення про випадки смерті домашніх тварин після вживання рідин з електронних сигарет. Дослідження також показують, що щотижня викидається п'ять мільйонів одноразових електронних сигарет.

Під час написання використовували матеріали RSPCA, Wildlife and Countryside Link, Daily Mail.