Сегодня и 500 лет назад люди наслаждаются одним и тем же вином: почему пино нуар никак не изменился

Результаты нового исследования показывают, что клонирование помогло сохранить культовые сорта вина такими, какими они были сотни лет назад.

Самые ранние археологические свидетельства преднамеренного брожения относятся как минимум к 8000 годам назад общества бронзового века. Однако благодаря удивительной устойчивости семян исследователи получают лучшее понимание не только истории виноделия, но и истории культурных взаимодействий, влияния и торговли, пишет Фокус.

Недавние открытия демонстрируют траекторию стратегий селекции и одомашнивания виноградной лозы в Европе, начиная с 2000 года до нашей эры. Данные были получены учеными из 54 археологических образцов виноградных семян, в том числе 47 из Франции и еще двух с Ибицы, недалеко от Испании.

По словам авторов исследования, Франция предоставляет идеальные условия для изучения древних генетических связей винограда с дикими популяциями и современными сортами. Географическое положение страны имеет ключевое значение для изучения долгосрочного развития виноградарства в более широком контексте средиземноморского и европейского взаимодействия.

В ходе исследования ученые провели полногеномное секвенирование ДНК и определили возраст семян, варьирующийся от бронзового века до позднего средневековья, когда выращивали виноград примерно 500 лет назад.

Анализ был проведен под руководством антропобиолога Людовика Орландо из Тулузского университета и позволил установить, что люди в регионе начали использовать как дикие, такие и одомашненные лозы около 2800-2400 лет назад. Команда также обнаружила генетические идентичные клоны — они указывают на то, что сборщики винограда полагались на вегетативное размножение — процесс выращивания новых растений из стеблей и черенков. Простыми словами, общины в середине железного века могли торговать сортами винограда на сотни километров.

Любопытно, что один средневековый образец из Валансьена на севере Франции оказался генетически идентичным современным сортам винограда пино нуар. Это означает, что многие любители вина наслаждаются одним и тем же сортом красного вина, по крайней мере в период с 16 или 15 века.

Теперь авторы утверждают, что начиная с железного века, определенные линии виноградных лоз сохранялись в течение столетий и более. Результаты также демонстрируют не только долговечность определенных клоновых линий, но и их основополагающую роль в развитии современного виноградарства.

При написании использовались материалы Nature Communications, Popular Science.