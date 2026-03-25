Сьогодні і 500 років тому люди насолоджуються одним і тим самим вином: чому піно нуар ніяк не змінився

Результати нового дослідження показують, що клонування допомогло зберегти культові сорти вина такими, якими вони були сотні років тому.

Найбільш ранні археологічні свідчення навмисного бродіння належать щонайменше до 8000 років тому суспільства бронзової доби. Однак завдяки дивовижній стійкості насіння дослідники отримують краще розуміння не тільки історії виноробства, а й історії культурних взаємодій, впливу і торгівлі, пише Фокус.

Нещодавні відкриття демонструють траєкторію стратегій селекції та одомашнення виноградної лози в Європі, починаючи з 2000 року до нашої ери. Дані були отримані вченими з 54 археологічних зразків виноградного насіння, зокрема 47 з Франції і ще двох з Ібіци, недалеко від Іспанії.

За словами авторів дослідження, Франція надає ідеальні умови для вивчення давніх генетичних зв'язків винограду з дикими популяціями та сучасними сортами. Географічне положення країни має ключове значення для вивчення довгострокового розвитку виноградарства в ширшому контексті середземноморської та європейської взаємодії.

Під час дослідження вчені провели повногеномне секвенування ДНК і визначили вік насіння, що варіюється від бронзового століття до пізнього середньовіччя, коли вирощували виноград приблизно 500 років тому.

Аналіз був проведений під керівництвом антропобіолога Людовика Орландо з Тулузького університету і дав змогу встановити, що люди в регіоні почали використовувати як дикі, такі й одомашнені лози близько 2800-2400 років тому. Команда також виявила генетичні ідентичні клони — вони вказують на те, що збирачі винограду покладалися на вегетативне розмноження — процес вирощування нових рослин зі стебел і живців. Простими словами, громади в середині залізного віку могли торгувати сортами винограду на сотні кілометрів.

Цікаво, що один середньовічний зразок з Валансьєна на півночі Франції виявився генетично ідентичним сучасним сортам винограду піно нуар. Це означає, що багато любителів вина насолоджуються одним і тим же сортом червоного вина, принаймні в період з 16 або 15 століття.

Тепер автори стверджують, що починаючи із залізного віку, певні лінії виноградних лоз зберігалися протягом століть і більше. Результати також демонструють не лише довговічність певних клонових ліній, а й їхню основоположну роль у розвитку сучасного виноградарства.

Під час написання використовували матеріали Nature Communications, Popular Science.