Вдвое старше сородичей: назван самый старый зарегистрированный ламантин в мире (видео)

Исследователи недавно официально подтвердили новый рекорд — самым старым зарегистрированным ламантином в мире признали Ромео, которому в этом году исполнится 71 год.

В свои почтенные 71 год Ромео официально получил статус самого старого зарегистрированного ламантина в мире. Сегодня Ромео, самая пожилая морская корова в мире, обитает в Морском парке приключений Галфариум на острове Окалуса во Флориде. Животное известно своим спокойным характером и любовью к салату, пишет Фокус.

Ламантин Ромео был рожден в дикой природе, а потому точная дата его рождения неизвестна. Однако в 1957 году его поймали недалеко от Майами — в то время он уже был подростком, предполагается, что ламантину было от 2 до 5 лет. Исходя из этого, консервативная оценка предполагает, что в 2026 году животному исполнится не менее 71 года.

Наблюдения показывают, что ламантины в дикой природе обычно живут от 30 до 40 лет, хотя нередко доживают и до 60 лет и старше. Однако недавно исключительное долголетие было недавно подтверждено Книгой рекордов Гиннесса — ранее титул принадлежал ламантину Снути, который погиб в результате несчастного случая в 2017 году в возрасте 69 лет.

По словам смотрителей морского парка, Ромео также является отцом. Большую часть своей жизни ламантин провел в Майамском океанариуме, где делил вольер с самкой ламантина, которую сначала звали Мейбл, а затем переименовали в Джульету. В общей сложности пара произвела на свет девять детенышей, первый из которых, как считается, является первым ламантином, рожденным в неволе.

Известно, что в мире существует минимум три вида ламантинов:

амазонский ламантин (Trichechus inunguis);

западноафриканский ламантин (Trichechus senegalensis);

западноиндийский ламантин (Trichechus manatus).

Ламантины также известны как морские коровы и пасутся в теплых прибрежных водах и медленно текущих реках, питаясь морской травой и водными растениями. Гулфариум является членом Партнерства по спасению и реабилитации ламантинов (Manatee Rescue & Rehabilitation Partnership), организации, которая работает над защитой и укреплением диких популяций во Флориде. С помощью таких персонажей, как Ромео, сотрудники морского парка надеются повысить осведомленность общественности, привлечь финансовую поддержку и продвинуть научные исследования, которые помогут в спасении и реабилитации ламантинов, а также в их долгосрочном сохранении.

Напомним, ранее мы писали о том, что самая одинокая сова отчаянно ищет пару: почему на зов птицы так никто и не пришел.

Ранее Фокус писал о том, что у берегов Калифорнии найдено существо, похожее на ламантина, размером с лодку.

При написании использовались материалы Guinness World Records, Gulfarium Marine Adventure Park, IFLScience.