Удвічі старший за родичів: названо найстарішого зареєстрованого ламантина у світі (відео)

Дослідники нещодавно офіційно підтвердили новий рекорд — найстарішим зареєстрованим ламантином у світі визнали Ромео, якому цього року виповниться 71 рік.

У свої поважні 71 рік Ромео офіційно отримав статус найстарішого зареєстрованого ламантина у світі. Сьогодні Ромео, найстарша морська корова у світі, мешкає в Морському парку пригод Галфаріум на острові Окалуса у Флориді. Тварина відома своїм спокійним характером і любов'ю до салату, пише Фокус.

Ламантин Ромео був народжений у дикій природі, а тому точна дата його народження невідома. Однак 1957 року його спіймали недалеко від Маямі — на той час він уже був підлітком, припускають, що ламантину було від 2 до 5 років. Виходячи з цього, консервативна оцінка припускає, що 2026 року тварині виповниться щонайменше 71 рік.

Спостереження показують, що ламантини в дикій природі зазвичай живуть від 30 до 40 років, хоча нерідко доживають і до 60 років і старше. Однак нещодавно виняткове довголіття було нещодавно підтверджено Книгою рекордів Гіннесса — раніше титул належав ламантину Снуті, який загинув унаслідок нещасного випадку 2017 року у віці 69 років.

За словами доглядачів морського парку, Ромео також є батьком. Більшу частину свого життя ламантин провів у Майамському океанаріумі, де ділив вольєр із самкою ламантина, яку спочатку звали Мейбл, а потім перейменували на Джульєту. Загалом пара народила дев'ять дитинчат, перше з яких, як вважається, є першим ламантином, народженим у неволі.

Відомо, що у світі існує щонайменше три види ламантинів:

амазонський ламантин (Trichechus inunguis);

західноафриканський ламантин (Trichechus senegalensis);

західноіндійський ламантин (Trichechus manatus).

Ламантини також відомі як морські корови і пасуться в теплих прибережних водах і повільно поточних річках, харчуючись морською травою і водними рослинами. Гулфаріум є членом Партнерства з порятунку та реабілітації ламантинів (Manatee Rescue & Rehabilitation Partnership), організації, яка працює над захистом і зміцненням диких популяцій у Флориді. За допомогою таких персонажів, як Ромео, співробітники морського парку сподіваються підвищити поінформованість громадськості, залучити фінансову підтримку та просунути наукові дослідження, що допоможуть у порятунку та реабілітації ламантинів, а також у їхньому довгостроковому збереженні.

Під час написання використано матеріали Guinness World Records, Gulfarium Marine Adventure Park, IFLScience.