Предвестники настоящей беды: тысячи ворон неожиданно облепили небосклон Тель-Авива (видео)

На этой неделе тысячи ворон были запечатлены на видео, кружащими над небоскребами Тель-Авива — многие считают массовое появление птиц "предвестником беды".

В социальных сетях появляется все больше видео тысяч ворон, кружащих над небоскребами Тель-Авива. Кадры быстро распространились в Сети, а некоторые пользователи назвали массовое появление птиц тревожным "предвестником беды", пишет Фокус.

Многие пользователи уже связали эту жуткую сцену с продолжающейся напряженностью между Израилем и Ираном, утверждая, что появление ворон предвещает надвигающуюся катастрофу. Некоторые пользователи также называют ворон "предвестниками беды", поскольку за такими событиями часто следует полная катастрофа.

Пользователи ссылаются на Откровение 19:17, где описывается ангел, стоящий на солнце и кричащий птицам, летящим в воздухе, чтобы те собрались на "великую вечерю Божью". Отметим, что вихревая стая ворон создала темные, движущиеся облака над горизонтом, поразив местных жителей и пользователей.

Однако ученые, изучающие птиц, считают столь массовое появление птиц вовсе не сверхъестественным — на самом деле оно является частью обычной сезонной миграции по одному из самых оживленных птичьих миграционных путей в мире.

Наблюдения показывают, что примерно 500 миллионов птиц пролетают через Израиль ежегодно во время весенней миграции, причем серые вороны часто собираются в городских районах в период гнездования.

По словам исследователей, вороны очень распространены в Израиле, особенно серые вороны. Масштабные перемещения ворон в Израиле часто происходят весной, с заметными случаями наблюдения тысяч ворон, покидающих городские районы, такие как Тель-Авив, примерно в марте. Такое поведение часто связано с сезонными изменения и поведения, факторами окружающей среды или беспокойством.

Впрочем, несмотря на то, что ученые настаивают, что драматическое наблюдение птиц является вполне обычным миграционным событием, многие пользователи настаивают, что за ним все же скрывается некое зловещее знамение.

К слову, в Древнем Риме жрецы, известные как авгуры, внимательно наблюдали за небом, интерпретируя траектории полета и крики птиц как послания богов, которые могли влиять на решения о войне, руководстве и важных общественных событиях. При этом большие или необычные скопления птиц часто рассматривались в качестве предупреждений о грядущих бедах.

При написании использовались материалы NBC News, Daily Mail.