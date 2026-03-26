Провісники справжньої біди: тисячі ворон несподівано обліпили небосхил Тель-Авіва (відео)

Цього тижня тисячі ворон були зафіксовані на відео, що кружляють над хмарочосами Тель-Авіва — багато хто вважає масову появу птахів "провісником біди".

У соціальних мережах з'являється все більше відео тисяч ворон, що кружляють над хмарочосами Тель-Авіва. Кадри швидко поширилися в Мережі, а деякі користувачі назвали масову появу птахів тривожним "провісником біди", пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Багато користувачів уже пов'язали цю моторошну сцену з тривалою напруженістю між Ізраїлем та Іраном, стверджуючи, що поява ворон віщує катастрофу, що насувається. Деякі користувачі також називають ворон "провісниками біди", оскільки за такими подіями часто слідує повна катастрофа.

Відео дня

Користувачі посилаються на Об'явлення 19:17, де описується янгол, що стоїть на сонці і кричить птахам, які летять у повітрі, щоб ті зібралися на "велику вечерю Божу". Зазначимо, що вихрова зграя ворон створила темні хмари над обрієм, що рухаються, вразивши місцевих жителів і користувачів.

Однак учені, які вивчають птахів, вважають таку масову появу птахів зовсім не надприродною — насправді вона є частиною звичайної сезонної міграції одним із найжвавіших пташиних міграційних шляхів у світі.

Спостереження показують, що приблизно 500 мільйонів птахів пролітають через Ізраїль щорічно під час весняної міграції, причому сірі ворони часто збираються в міських районах у період гніздування.

За словами дослідників, ворони дуже поширені в Ізраїлі, особливо сірі ворони. Масштабні переміщення ворон в Ізраїлі часто відбуваються навесні, з помітними випадками спостереження тисяч ворон, які залишають міські райони, такі як Тель-Авів, приблизно в березні. Така поведінка часто пов'язана із сезонними змінами та поведінкою, факторами навколишнього середовища або занепокоєнням.

Утім, незважаючи на те, що вчені наполягають, що драматичне спостереження птахів є цілком звичайною міграційною подією, багато користувачів наполягають, що за ним усе ж таки ховається якесь зловісне знамення.

До слова, у Стародавньому Римі жерці, відомі як авгури, уважно спостерігали за небом, інтерпретуючи траєкторії польоту і крики птахів як послання богів, які могли впливати на рішення щодо війни, керівництва і важливих суспільних подій. При цьому великі або незвичайні скупчення птахів часто розглядалися як попередження про прийдешні біди.

Під час написання використовували матеріали NBC News, Daily Mail.