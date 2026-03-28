У побережья Франции найден затонувший город: его создали люди 7000 лет назад (видео)

Исследователи обнаружили 120-метровые каменные сооружения у побережья Франции — считается, что их возраст составляет 7000 лет и они, вероятно, были созданы человеком.

Во время подводной экспедиции у побережья Западной Франции ученые обнаружили нечто любопытное — команда утверждает, что им удалось найти древнее сооружение, созданное человеком, а его возраст, вероятно, составляет около 7000 лет, пишет Фокус.

В 2017 году французский геолог на пенсии Ив Фуке изучал карты морского дна у побережья острова Сен, созданные с помощью лазерного картирования. Ученый считал, что это образование, простирающееся на 120 метров по морскому дну, вероятно, был создан человеком.

В 2022 году команда археологов начала исследования. Первоначальные погружения были затруднены водорослями, что усложняло картирование структуры. В общей сложности исследования продлились до 2024 года, когда ученым впервые удалось подтвердить существование этих сооружений, обнаружив 120-метровую стену, получившую название TAF1, а также около десятка других рукотворных сооружений.

По словам ученых, наиболее примечательным открытием является наличие многочисленных вертикальных монолитов и плит, расположенных на вершинах TAF1 и TAF2A. В наиболее хорошо сохранившихся участках монолиты образуют две параллельные линии, расположенные на расстоянии около 1,5 м друг от друга.

Любопытно, что подобных находок на таких глубинах в Западной Франции не обнаружено. Команда пришла к выводу, что это крупное подводное сооружение датируется примерно 5800-5300 годами до нашей эры, когда уровень моря в этом районе был значительно ниже, чем сегодня. Более того, ученые считают, что сооружение также могло предшествовать первым мегалитическим сооружениям, найденным в других местах.

Несмотря на то, что исследования продолжаются, у ученых есть несколько предположений о том, что это за древние сооружения и для чего они предназначались. Считается, что сооружения представляют собой либо хитроумную ловушку для рыбы, либо сооружение, предназначенное для защиты берега от океана. Вероятно, во время прилива оно находилось под водой, а во время отлива – над водой.

Авторы также отмечают, что существуют архитектурные сходства между этими сооружениями и рыбозаградительными сооружениями, описанными на архипелаге Молен, в 40 км к северу от острова Сен. Впрочем, ученые признают, что та находка была гораздо масштабнее и сложнее, учитывая воздействие в океане.

Если сооружение действительно является рыболовной ловушкой, оно, вероятно, использовалось в течение нескольких столетий, а дополнительные блоки, размещенные на этом месте, рассматриваются как свидетельство более позднего обслуживания. Однако она несколько великовата для рыболовной ловушки, и команда также рассматривает возможность ее защитной функции. Впрочем, ученые признают, что это маловероятно.

К слову, существует еще одна, более загадочная теория: некоторые исследователи связывают находку со старой бретонской легендой о затонувшем городе Ис, предположительно расположенном в 10 километрах к востоку от этого места. Впрочем, ученые признают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы подтвердить эту теорию.

Для написания использовались материалы International Journal of Nautical Archaeology, BBC, IFLScience.