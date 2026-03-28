Біля узбережжя Франції знайдено затонуле місто: його створили люди 7000 років тому (відео)

Дослідники виявили 120-метрові кам'яні споруди біля узбережжя Франції — вважається, що їхній вік становить 7000 років і їх, імовірно, створила людина.

Під час підводної експедиції біля узбережжя Західної Франції вчені виявили щось цікаве — команда стверджує, що їм вдалося знайти стародавню споруду, створену людиною, а її вік, ймовірно, становить близько 7000 років, пише Фокус.

У 2017 році французький геолог на пенсії Ів Фуке вивчав карти морського дна біля узбережжя острова Сен, створені за допомогою лазерного картування. Вчений вважав, що це утворення, яке простягається на 120 метрів морським дном, імовірно, було створене людиною.

У 2022 році команда археологів почала дослідження. Початкові занурення були ускладнені водоростями, що ускладнювало картування структури. Загалом дослідження тривали до 2024 року, коли вченим уперше вдалося підтвердити існування цих споруд, виявивши 120-метрову стіну, що дістала назву TAF1, а також приблизно десяток інших рукотворних споруд.

За словами вчених, найбільш примітним відкриттям є наявність численних вертикальних монолітів і плит, розташованих на вершинах TAF1 і TAF2A. У ділянках, що збереглися найкраще, моноліти утворюють дві паралельні лінії, розташовані на відстані близько 1,5 м одна від одної.

Цікаво, що подібних знахідок на таких глибинах у Західній Франції не виявлено. Команда дійшла висновку, що ця велика підводна споруда датується приблизно 5800-5300 роками до нашої ери, коли рівень моря в цьому районі був значно нижчим, ніж сьогодні. Ба більше, вчені вважають, що споруда також могла передувати першим мегалітичним спорудам, знайденим в інших місцях.

Незважаючи на те, що дослідження тривають, у вчених є кілька припущень про те, що це за стародавні споруди і для чого вони призначалися. Вважається, що споруди являють собою або хитромудру пастку для риби, або споруду, призначену для захисту берега від океану. Ймовірно, під час припливу вона перебувала під водою, а під час відпливу — над водою.

Автори також зазначають, що існують архітектурні подібності між цими спорудами та рибозагороджувальними спорудами, описаними на архіпелазі Молен, за 40 км на північ від острова Сен. Утім, учені визнають, що та знахідка була набагато масштабнішою і складнішою, враховуючи вплив в океані.

Якщо споруда справді є рибальською пасткою, її, ймовірно, використовували протягом кількох століть, а додаткові блоки, розміщені на цьому місці, розглядаються як свідчення пізнішого обслуговування. Однак вона дещо завелика для рибальської пастки, і команда також розглядає можливість її захисної функції. Утім, учені визнають, що це малоймовірно.

До речі, існує ще одна, більш загадкова теорія: деякі дослідники пов'язують знахідку зі старою бретонською легендою про затонуле місто Іс, яке, ймовірно, розташоване за 10 кілометрів на схід від цього місця. Утім, учені визнають, що будуть потрібні додаткові дослідження, щоб підтвердити цю теорію.

Для написання використовувалися матеріали International Journal of Nautical Archaeology, BBC, IFLScience.