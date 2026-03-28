Никто такого не ожидал: перед тем, как съесть добычу, рыси делают нечто странное (фото)

Исследователи только что запечатлели невиданное ранее неожиданное поведение иберийской рыси — оказалось, что животные моют свою добычу перед ужином.

В последние годы фотоловушки предоставляют ученым беспрецедентный доступ к поведению животных. От дронов, предоставяющих первое в мире видео рождения кашалота, до белокурых ехидн, проходящих мимо камер в Тасмании, эта технологи раскрывает исследователям моменты из жизни животных, которые в противном случае никогда не были бы раскрыты, пишет Фокус.

Теперь в Испании фотоловушка запечатлела невиданное ранее для этого вида поведение рыси: на кадрах видно, как самка окунает свою добычу в поилку с водой. Самка иберийской рыси (Lynx pardinus) была зафиксирована фотоловушкой в центральной части Испании возле поилки — однако животное не просто хотело пить, на самом деле самка пришла сюда, чтобы окунуть в воду свою свежепойманную добычу — кролика.

Отметим, что мытье пищи ранее было замечено среди приматов, птиц и енотов, однако это более типично для видов, питающихся фруктами или имеющих всеядную диету. Большинство таких поведенческих проявлений наблюдалось и в неволе, однако в дикой природе мытье пищи наблюдалось лишь среди длиннохвостых макак.

Ученые отмечают, что замачивание добычи ранее не было зафиксировано у хищников, так как обычно добыча съедается вскоре после смерти. Любые манипуляции, как правило, направлены на облегчение потребления или хранение добычи для употребления в пищу позже.

Еще более любопытно то, что такое поведение наблюдалось у нескольких рысей в этом районе. В регионе Монтес-де-Толедо в центральной Испании самки Луна и Найя были замечены за замачиванием своей добычи — кроликов — на фотоловушках с разницей почти в три года. Такое поведение было впервые было замечено среди рысей еще в 2020 году, и с тех пор ученые восемь раз наблюдали нечто подобное у пяти разных самок у пяти разных водоемов.

Рысь Ная купает свою добычу — кролика — в поилке Фото: Ecology

Ученые заинтересовались вопросом: зачем рыси так делают? Данные с фотоловушек свидетельствуют о том, что нет никакой закономерности в зарегистрированных температурах — то есть, это не реакция на более жаркие, сухие условия или засуху. Ученые также полагают, что такое поведение было замечено лишь среди рысей из Монтес-де-Толедо.

Авторы отмечают, что все зарегистрированные случаи касались самок, либо на территориях, граничащих с территориями других самок, у которых ранее было зафиксировано такое поведение, либо их потомков, у которых это было независимо задокументировано. В результате ученые пришли к выводу, что удивительное поведение распространено среди самок, делящих перекрывающиеся ареалы обитания, или тех, которые являются прямыми родственниками. Простыми словами, это поведение может представлять собой редкий пример уникальной для этого вида животных культуры. Впрочем, у ученых пока нет убедительных доказательств, что самки учат друг друга такому поведению.

Ученые также считают, что замачивание кроликов, вероятно, может помочь детенышам перейти от молока к твердой пище в конце лета. Для проверки этого они провели несколько небольших экспериментов, чтобы выяснить, лучше ли удерживают воду замоченные туши кроликов в разных условиях. Результаты показали, что в условиях затенения 30-секундное замачивание позволяло замедлить уменьшение удерживаемой вода — однако ученые признают, что потребуются дополнительные исследования.

При написании использовались материалы Ecology, IFLScience.