Ніхто такого не очікував: перед тим, як з'їсти здобич, рисі роблять щось дивне (фото)

Дослідники щойно зафіксували небачену раніше несподівану поведінку іберійської рисі — виявилося, що тварини миють свою здобич перед вечерею.

Останніми роками фотопастки надають ученим безпрецедентний доступ до поведінки тварин. Від дронів, що надають перше у світі відео народження кашалота, до білявих єхидн, які проходять повз камери в Тасманії, ця технологія розкриває дослідникам моменти з життя тварин, які в іншому разі ніколи не були б розкриті, пише Фокус.

Тепер в Іспанії фотопастка зафіксувала небачену раніше для цього виду поведінку рисі: на кадрах видно, як самка занурює свою здобич у поїлку з водою. Самка іберійської рисі (Lynx pardinus) була зафіксована фотопасткою в центральній частині Іспанії біля поїлки — проте тварина не просто хотіла пити, насправді самка прийшла сюди, щоб занурити у воду свою свіжоспійману здобич — кролика.

Зазначимо, що миття їжі раніше було помічено серед приматів, птахів і єнотів, однак це більш типово для видів, що харчуються фруктами або мають всеїдну дієту. Більшість таких поведінкових проявів спостерігалася і в неволі, проте в дикій природі миття їжі спостерігалося лише серед довгохвостих макак.

Вчені відзначають, що замочування здобичі раніше не було зафіксовано у хижаків, оскільки зазвичай здобич з'їдається незабаром після смерті. Будь-які маніпуляції, як правило, спрямовані на полегшення споживання або зберігання здобичі для вживання в їжу пізніше.

Ще більш цікавим є те, що така поведінка спостерігалася у кількох рисей у цьому районі. У регіоні Монтес-де-Толедо в центральній Іспанії самки Луна і Найя були помічені за замочуванням своєї здобичі — кроликів — на фотопастках з різницею майже в три роки. Така поведінка була вперше помічена серед рисей ще 2020 року, і відтоді вчені вісім разів спостерігали щось подібне у п'яти різних самок біля п'яти різних водойм.

Рись Ная купає свою здобич — кролика — у поїлці Фото: Ecology

Учені зацікавилися питанням: навіщо рисі так роблять? Дані з фотопасток свідчать про те, що немає жодної закономірності в зареєстрованих температурах — тобто, це не реакція на спекотніші, сухіші умови або посуху. Вчені також вважають, що така поведінка була помічена лише серед рисей з Монтес-де-Толедо.

Автори зазначають, що всі зареєстровані випадки стосувалися самок, або на територіях, що межують з територіями інших самок, у яких раніше було зафіксовано таку поведінку, або їхніх нащадків, у яких це було незалежно задокументовано. У результаті вчені дійшли висновку, що дивовижна поведінка поширена серед самок, які ділять ареали проживання, що перекриваються, або тих, які є прямими родичами. Простими словами, ця поведінка може являти собою рідкісний приклад унікальної для цього виду тварин культури. Утім, у вчених поки що немає переконливих доказів, що самки вчать одна одну такої поведінки.

Учені також вважають, що замочування кроликів, імовірно, може допомогти дитинчатам перейти від молока до твердої їжі наприкінці літа. Для перевірки цього вони провели кілька невеликих експериментів, щоб з'ясувати, чи краще утримують воду замочені туші кроликів у різних умовах. Результати показали, що в умовах затінення 30-секундне замочування давало змогу сповільнити зменшення утримуваної води — проте вчені визнають, що будуть потрібні додаткові дослідження.

Під час написання використовували матеріали Ecology, IFLScience.