Клад ледникового периода: в пещере найдена древняя черепаха и броненосец размером со льва (фото)

В пещере в Центральном Техасе впервые в истории обнаружены окаменелости гигантской черепахи ледникового периода и древнего родственника броненосца размером со льва — ничего подобного ранее здесь не видели.

Несколько лет назад, исследуя пещеру в Техасе, палеонтолог наткнулся на нечто большее, чем ожидал: он искал окаменелости в подземном ручье, но наткнулся на целую сокровищницу костей ледникового периода. Результаты указывают, что некоторые из этих окаменелостей принадлежали животным, ранее никогда не находившимся в Центральной Техасе, пишет Фокус.

Дальнейшие исследования показали, что окаменелости принадлежат гигантской черепахе и вымершему существу, известному как пампатера — древний родственник броненосцев, размером с льва. По словам палеонтолога из Школы геологических наук Джексона Техасского университета, доктора Джона Моретти, фрагменты панциря и брони были обнаружены в пещере Бендера, расположенной на частной территории.

Доктор Моретти отмечает, что в пещере буквально повсюду были окаменелости, причем они были в таком количестве, что ничего подобного не наблюдалось ранее ни в одной другой пещере.

Отметим, что водяные пещеры играют важную роль в качестве каналов для грунтовых вод в Центральном Техасе, но некоторые считают, что они также могут хранить огромное множество окаменелостей, накопившихся за тысячи лет. По сути, кости древних животных были смыты в пещерные системы через карстовые провалы во время эрозии и наводнений, происходивших в далеком прошлом. С тех пор они покоятся в пещере.

Доктор Моретти считает, что окаменелости могли попасть в пещеры во время последнего межледникового периода, около 100 000 лет назад. Хотя за последнее столетие в этом районе проводились обширные палеонтологические исследования, окаменелости этих животных ранее не находили в Центральном Техасе. Если датирование подтвердится, окаменелости откроют новое окно в прошлое — в ландшафт, окружающую среду и сообщество животных, которые ранее никогда не наблюдались в Техасе.

Исследователи также обнаружили окаменелый коготь наземного ленивца в подводной пещере Фото: The University of Texas at Austin

Потребовалось несколько лет и шесть экспедиций в пещеру, чтобы собрать окаменелости из 21 различных зон, ползая по руслам рек в защитных очках и трубках для подводного плавания. Кроме панциря гигантской черепахи и панциря пампатеры, ученые также обнаружили коготь гигантского наземного ленивца и кости верблюдов, мастодонтов и саблезубых тигров. Все окаменелости выглядели отполированными и слегка округлыми, с некоторой степенью ржаво-красной минерализации.

Расположение в воде облегчило сбор окаменелостей, однако усложнило датирование образцов. И все же, ученые отмечают, что есть веские основания полагать, что окаменелости относятся к межледниковому периоду.

Моретти подчеркивает, что, хотя для проведения таких исследований необходима палеонтологическая экспертиза, для уточнения картины доисторического Техаса также требуется сотрудничество землевладельцев и ученых, поскольку многие из соответствующих мест находятся в собственности землевладельцев.

При написании использовались материалы Quaternary Research, IFLScience.