Скарб льодовикового періоду: у печері знайдено стародавню черепаху і броненосець розміром із лева (фото)

У печері в Центральному Техасі вперше в історії виявлено скам'янілості гігантської черепахи льодовикового періоду і давнього родича броненосця розміром із лева — нічого подібного раніше тут не бачили.

Кілька років тому, досліджуючи печеру в Техасі, палеонтолог натрапив на щось більше, ніж очікував: він шукав скам'янілості в підземному струмку, але натрапив на цілу скарбницю кісток льодовикового періоду. Результати вказують, що деякі з цих скам 'янілостей належали тваринам, які раніше ніколи не перебували в Центральному Техасі, пише Фокус.

Подальші дослідження показали, що скам'янілості належать гігантській черепасі та вимерлій істоті, відомій як пампатера — давній родич броненосців, розміром з лева. За словами палеонтолога зі Школи геологічних наук Джексона Техаського університету, доктора Джона Моретті, фрагменти панцира і броні було виявлено в печері Бендера, розташованій на приватній території.

Доктор Моретті зазначає, що в печері буквально всюди були скам'янілості, причому вони були в такій кількості, що нічого подібного не спостерігалося раніше в жодній іншій печері.

Зазначимо, що водяні печери відіграють важливу роль як канали для ґрунтових вод у Центральному Техасі, але дехто вважає, що вони також можуть зберігати величезну кількість скам'янілостей, що накопичилися за тисячі років. По суті, кістки стародавніх тварин були змиті в печерні системи через карстові провали під час ерозії і повеней, що відбувалися в далекому минулому. Відтоді вони спочивають у печері.

Доктор Моретті вважає, що скам'янілості могли потрапити в печери під час останнього міжльодовикового періоду, близько 100 000 років тому. Хоча за останнє століття в цьому районі проводилися великі палеонтологічні дослідження, скам'янілості цих тварин раніше не знаходили в Центральному Техасі. Якщо датування підтвердиться, скам'янілості відкриють нове вікно в минуле — в ландшафт, навколишнє середовище і співтовариство тварин, які раніше ніколи не спостерігалися в Техасі.

Дослідники також виявили скам'янілий кіготь наземного лінивця в підводній печері Фото: The University of Texas at Austin

Знадобилося кілька років і шість експедицій до печери, щоб зібрати скам'янілості з 21 різних зон, повзаючи руслами річок у захисних окулярах і трубках для підводного плавання. Крім панцира гігантської черепахи і панцира пампатери, вчені також виявили кіготь гігантського наземного лінивця і кістки верблюдів, мастодонтів і шаблезубих тигрів. Усі скам'янілості мали вигляд відполірованих і злегка округлих, з деяким ступенем іржаво-червоної мінералізації.

Розташування у воді полегшило збір скам'янілостей, проте ускладнило датування зразків. І все ж, вчені зазначають, що є вагомі підстави вважати, що скам'янілості належать до міжльодовикового періоду.

Моретті підкреслює, що, хоча для проведення таких досліджень необхідна палеонтологічна експертиза, для уточнення картини доісторичного Техасу також потрібна співпраця землевласників та науковців, оскільки багато відповідних місць перебувають у власності землевласників.

Під час написання використано матеріали Quaternary Research, IFLScience.