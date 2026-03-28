Повторить сможет каждый: пивовары превратили Coca-Cola в очень крепкое вино (видео)

Пивовары-исследователи только что совершили прорыв в изготовлении алкоголя — им удалось превратить популярный газированный напиток в очень крепкое вино.

Изготовление алкоголя — довольно древнее и простое ремесло, и люди увлекаются этим занятием уже минимум 8000 лет. Достаточно смешать сахар, дрожжи и несколько ароматных ингредиентов, дать естественному брожению сделать свое дело, и все — у вас есть новая партия домашнего самогона, пишет Фокус.

Однако теперь, после тысячелетних проб и ошибок, пивоварам-экспериментаторам из Golden Hive Mead удалось создать вино из Coca-Cola. В рецепте использовался мед, а потому технически исследователи создали из культового газированного напитка медовуху. А точнее, это боше — медовуха, сваренная с карамелизированным медом. Впрочем, как бы мы не классифицировали новы напиток, он уникален и очень крепкий.

По словам пивоваров, процесс превращения Coca-Cola в крепкий напиток достаточно прост: для начала необходимо карамелизировать мед, пока он не потемнеет и не приобретет дубовый, дымный привкус. Затем следует взять колу и налить ее в емкость и долго помешивать, чтобы напиток потерял газированность и выдохся.

Удаление пузырьков может показаться нелогичным, но это необходимый шаг. По словам исследователей, острота напитка обусловлена растворением угольной кислоты, и хотя эта характерная кислинка является неотъемлемой частью вкусового профиля колы, она не способствует брожению.

Как только газированность исчезнет, остается смешать колу и мед в емкости с дрожжами, закрыть емкость и набраться терпения. Дрожжи на первый взгляд могут показаться инертными, но они содержат миллионы живых микроорганизмов, которые питаются сахаром и выделяют алкоголь. Таким образом, следующие 30 дней дрожжи будут питаться сахаром, которого довольно много в напитке.

Хотя брожение буквально "съедает" узнаваемые ароматы, добавление поджаренной дубовой бочки вместе с стручком ванили, корицей и небольшим количеством карамелизированного меда через пару недель должно компенсировать эту потерю.

Пивовары-исследователи весьма удивлены, что медовуха из популярного газированного напитка до сих пор не стала популярным напитком во всем мире. Оба дегустатора были в восторге от конечного продукта и заявили, что в их медовухе содержится около 10,5% алкоголя и он обладает "кисло-карамельным" вкусом с нотками корицы и яблока.

При написании использовались материалы Golden Hive Mead, Popular Science.