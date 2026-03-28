Повторити зможе кожен: пивовари перетворили Coca-Cola на дуже міцне вино (відео)

Пивовари-дослідники щойно здійснили прорив у виготовленні алкоголю — їм вдалося перетворити популярний газований напій на дуже міцне вино.

Виготовлення алкоголю — доволі давнє і просте ремесло, і люди захоплюються цим заняттям уже щонайменше 8000 років. Досить змішати цукор, дріжджі та кілька ароматних інгредієнтів, дати природному бродінню зробити свою справу, і все — у вас є нова партія домашнього самогону, пише Фокус.

Однак тепер, після тисячолітніх проб і помилок, пивоварам-експериментаторам із Golden Hive Mead вдалося створити вино з Coca-Cola. У рецепті використовувався мед, а тому технічно дослідники створили з культового газованого напою медовуху. А точніше, це боше — медовуха, зварена з карамелізованим медом. Утім, як би ми не класифікували новий напій, він унікальний і дуже міцний.

За словами пивоварів, процес перетворення Coca-Cola на міцний напій досить простий: для початку необхідно карамелізувати мед, доки він не потемніє та не набуде дубового, димного присмаку. Потім слід узяти колу та налити її в ємність і довго помішувати, щоб напій втратив газованість і видихнувся.

Видалення бульбашок може здатися нелогічним, але це необхідний крок. За словами дослідників, гострота напою зумовлена розчиненням вугільної кислоти, і хоча ця характерна кислинка є невід'ємною частиною смакового профілю коли, вона не сприяє бродінню.

Щойно газованість зникне, залишається змішати колу та мед у ємності з дріжджами, закрити ємність і набратися терпіння. Дріжджі на перший погляд можуть здатися інертними, але вони містять мільйони живих мікроорганізмів, які харчуються цукром і виділяють алкоголь. Таким чином, наступні 30 днів дріжджі будуть харчуватися цукром, якого досить багато в напої.

Хоча бродіння буквально "з'їдає" впізнавані аромати, додавання підсмаженої дубової бочки разом зі стручком ванілі, корицею і невеликою кількістю карамелізованого меду за кілька тижнів має компенсувати цю втрату.

Пивовари-дослідники вельми здивовані, що медовуха з популярного газованого напою досі не стала популярним напоєм у всьому світі. Обидва дегустатори були в захваті від кінцевого продукту і заявили, що в їхній медовусі міститься близько 10,5% алкоголю, а також вона має "кисло-карамельний" смак з нотками кориці та яблука.

Під час написання використовували матеріали Golden Hive Mead, Popular Science.