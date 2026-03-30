Трагедия в Балтийском море: силы 15-метрового гиганта, выброшенного на мель, на исходе (видео)

Исследователи заявляют, что выброшенный на берег кит в Балтийском море Германии ослабевает — надежды на его возвращение в Атлантику тают.

Выброшенный на берег горбатый кит в Балтийском море Германии выглядит все слабее с каждым днем, и теперь эксперты опасаются, что он не сможет найти путь обратно в Атлантику, несмотря на несколько попыток его спасения, пишет Фокус.

Вокруг кита уже была установлена 500-метровая зона ограничения доступа, чтобы он мог отдохнуть и набраться сил. Исследователи полагают, что отдых, вероятно, может помочь морскому гиганту освободиться и вернуться Атлантику.

По словам министра окружающей среды земли Мекленбург-Передняя Померания, где расположен Висмар Тилля Бакхауса, кит, вероятно, сможет покинуть это место, если восстановит силы. Именно поэтому было принято решение оставить кита в покое, позволив ему отправиться в путь и успешно покинуть этот район.

Впрочем, эксперты признают, что существует вероятность того, что морской гигант болен или ослаблен — кит мог получить травмы из-за контакта с рыболовной сетью. Отметим, что предыдущие попытки спасения 12-15-метрового кита с песчаной отмели на пляже Тиммендорфер-Штранд и в заливе Висмар с помощью экскаватора и лодок, создавших большие волны, чтобы помочь ему выплыть на свободу, в начале этой недели привлекли внимание общественности.

Застрявший на отмели кит также стал популярным по всей стране — люди обменивались текстовыми сообщениями о спасательных работах. Но сейчас надежды на то, что кит все еще достаточно силен, чтобы выплыть на свободу и найти путь обратно в Атлантику через немецкие и датские воды, тают.

По словам Штефани Гросс из Института исследований наземной и водной дикой природы при Ганноверском университете ветеринарной медицины, сегодня очень заметно, что животное проявляет значительно меньше активности. Исследователи зафиксировали, что частота дыхания кита значительно снизилась и животное не двигается — кит также не реагировал, когда эксперты подплыли ближе.

До сих пор неясно, почему кит заплыл в Балтийское море, но некоторые эксперты полагают, что он мог заблудиться, когда плыл за стаей сельди или во время миграции, поскольку предполагается, что на отмели застрял самец.

Увы, морское млекопитающее не сможет долго выживать в Балтийском море, так как концентрация соли в этой воде недостаточна высока. У морского гиганта уже развилось кожное заболевание, а также кит не может найти необходимое ему питание.

Чтобы выжить, ему нужно будет вернуться в Атлантический океан через Северное море. По слова директора Немецкого морского музея в Штральзунде Буркарда Башека, горбатому киту придется преодолеть еще около 500 километров, однако шансы на такой исход невелики.

Напомним, ранее мы писали о том, что морской гигант проглотил каякера, а затем выплюнул: может ли горбатый кит съесть человека.

Ранее Фокус писал о том, что несколько часов держали дитя на поверхности: кашалоты помогали детенышу появиться на свет.

При написании использовались материалы useum in Stralsund, University of Veterinary Medicine Hannover, PHYS.org.