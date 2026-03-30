Трагедія у Балтійському морі: сили 15-метрового гіганта, викинутого на мілину, закінчуються (відео)

Дослідники заявляють, що викинутий на берег кит у Балтійському морі Німеччини слабшає — надії на його повернення в Атлантику тануть.

Викинутий на берег горбатий кит у Балтійському морі Німеччини виглядає дедалі слабкішим із кожним днем, і тепер експерти побоюються, що він не зможе знайти шлях назад в Атлантику, незважаючи на кілька спроб його порятунку, пише Фокус.

Навколо кита вже було встановлено 500-метрову зону обмеження доступу, щоб він міг відпочити і набратися сил. Дослідники вважають, що відпочинок, імовірно, може допомогти морському гіганту звільнитися і повернутися Атлантику.

За словами міністра довкілля землі Мекленбург-Передня Померанія, де розташований Вісмар Тілля Бакхауса, кит, ймовірно, зможе покинути це місце, якщо відновить сили. Саме тому було ухвалено рішення залишити кита в спокої, дозволивши йому вирушити в дорогу і успішно покинути цей район.

Утім, експерти визнають, що існує ймовірність того, що морський гігант хворий або ослаблений — кит міг зазнати травм через контакт із рибальською сіткою. Зазначимо, що попередні спроби порятунку 12-15-метрового кита з піщаної мілини на пляжі Тіммендорфер-Штранд і в затоці Вісмар за допомогою екскаватора і човнів, що створили великі хвилі, щоб допомогти йому виплисти на свободу, на початку цього тижня привернули увагу громадськості.

Застряглий на мілині кит також став популярним по всій країні — люди обмінювалися текстовими повідомленнями про рятувальні роботи. Але зараз надії на те, що кит все ще досить сильний, щоб виплисти на свободу і знайти шлях назад в Атлантику через німецькі та данські води, тануть.

За словами Штефані Гросс з Інституту досліджень наземної та водної дикої природи при Ганноверському університеті ветеринарної медицини, сьогодні дуже помітно, що тварина проявляє значно менше активності. Дослідники зафіксували, що частота дихання кита значно знизилася і тварина не рухається — кит також не реагував, коли експерти підпливли ближче.

Досі незрозуміло, чому кит заплив у Балтійське море, але деякі експерти вважають, що він міг заблукати, коли плив за зграєю оселедця або під час міграції, оскільки припускають, що на мілині застряг самець.

На жаль, морський ссавець не зможе довго виживати в Балтійському морі, оскільки концентрація солі в цій воді недостатньо висока. У морського гіганта вже розвинулося шкірне захворювання, а також кит не може знайти необхідне йому харчування.

Щоб вижити, йому потрібно буде повернутися в Атлантичний океан через Північне море. За слова директора Німецького морського музею в Штральзунді Буркарда Башека, горбатому киту доведеться подолати ще близько 500 кілометрів, проте шанси на такий результат невеликі.

Під час написання використовували матеріали useum in Stralsund, University of Veterinary Medicine Hannover, PHYS.org.