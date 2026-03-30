Лежбище белых медведей и меткий удар рыси: победители конкурса "Фотограф дикой природы года 2026" (фото)

Объявлены победители в номинации "Фотограф дикой природы года 2026" по версии зрителей — кому достались голоса пользователей.

Организаторы конкурса "Фотограф дикой природы года Nuveen" объявили победителей в категории "Выбор зрителей 2026". Почти 90 000 голосов получил снимок австралийского фотографа Йозефа Стефана, на котором запечатлена рысь, отбивающая грызуна, как игрушку, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам самого Йозефа Стефана, путь к созданию этого снимка был не просто очередным фотографическим приключением, это было воплощением мечты, которая преследовала его годами. Годами фотограф мечтал встретить иберийскую рысь — одну из самых редких и находящихся под угрозой исчезновения диких кошек в мире.

Відео дня

Йозеф давно мечтал сфотографировать рысей. Он был рад, когда представилась возможность Фото: Wildlife Photographer of the Year

В начале 2000-х годов иберийские виды оказались на грани исчезновения. Однако благодаря последовательным усилиям по сохранению, их насчитывается более 2000 особей. Теперь ученые считают, что иберийская рысь — живой символ надежды, показывающий, чего можно достичь, когда люди берут на себя ответственность, действуют осознанно и сосредотачиваются свое внимание на том, где оно наиболее необходимо. По словам Йозефа Стефана, получение этой награды предоставляет возможность донести это послание до широкой аудитории.

Снимок оленя после драки Фото: Wildlife Photographer of the Year

Отметим, что в номинации также были отмечены четыре участника, занявших второе место:

Александр Бриссон за снимок стаи фламинго в Намибии;

Кохей Нагира за снимок оленя после драки;

Уилл Николс за фотографию сражающихся медвежат;

Кристофер Паеткау за запечатление спокойного момента в жизни семьи белых медведей.

Организаторы конкурса отмечают, что эти снимки будут выставлены на выставке "Фотограф дикой природы года" в Музее естественной истории в Лондоне до ее закрытия 12 июля 2026 года.

Снимок стаи фламинго в Намибии Фото: Wildlife Photographer of the Year

Фотография сражающихся медвежат Фото: Wildlife Photographer of the Year

При написании использовались материалы Wildlife Photographer, Popular Science.