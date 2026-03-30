Лежбище белых медведей и меткий удар рыси: победители конкурса "Фотограф дикой природы года 2026" (фото)

отдых белые медведи
"Семейный отдых" белых медведей | Фото: Wildlife Photographer of the Year

Объявлены победители в номинации "Фотограф дикой природы года 2026" по версии зрителей — кому достались голоса пользователей.

Организаторы конкурса "Фотограф дикой природы года Nuveen" объявили победителей в категории "Выбор зрителей 2026". Почти 90 000 голосов получил снимок австралийского фотографа Йозефа Стефана, на котором запечатлена рысь, отбивающая грызуна, как игрушку, пишет Фокус.

По словам самого Йозефа Стефана, путь к созданию этого снимка был не просто очередным фотографическим приключением, это было воплощением мечты, которая преследовала его годами. Годами фотограф мечтал встретить иберийскую рысь — одну из самых редких и находящихся под угрозой исчезновения диких кошек в мире.

рысь фотоконкурс
Йозеф давно мечтал сфотографировать рысей. Он был рад, когда представилась возможность
Фото: Wildlife Photographer of the Year

В начале 2000-х годов иберийские виды оказались на грани исчезновения. Однако благодаря последовательным усилиям по сохранению, их насчитывается более 2000 особей. Теперь ученые считают, что иберийская рысь — живой символ надежды, показывающий, чего можно достичь, когда люди берут на себя ответственность, действуют осознанно и сосредотачиваются свое внимание на том, где оно наиболее необходимо. По словам Йозефа Стефана, получение этой награды предоставляет возможность донести это послание до широкой аудитории.

олень фотоконкурс
Снимок оленя после драки
Фото: Wildlife Photographer of the Year

Отметим, что в номинации также были отмечены четыре участника, занявших второе место:

  • Александр Бриссон за снимок стаи фламинго в Намибии;
  • Кохей Нагира за снимок оленя после драки;
  • Уилл Николс за фотографию сражающихся медвежат;
  • Кристофер Паеткау за запечатление спокойного момента в жизни семьи белых медведей.

Организаторы конкурса отмечают, что эти снимки будут выставлены на выставке "Фотограф дикой природы года" в Музее естественной истории в Лондоне до ее закрытия 12 июля 2026 года.

фламинго фотоконкурс
Снимок стаи фламинго в Намибии
Фото: Wildlife Photographer of the Year
медведи фотоконкурс
Фотография сражающихся медвежат
Фото: Wildlife Photographer of the Year

При написании использовались материалы Wildlife Photographer, Popular Science.