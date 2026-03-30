Лежбище білих ведмедів і влучний удар рисі: переможці конкурсу "Фотограф дикої природи року 2026" (фото)

Оголошено переможців у номінації "Фотограф дикої природи року 2026" за версією глядачів — кому дісталися голоси користувачів.

Організатори конкурсу "Фотограф дикої природи року Nuveen" оголосили переможців у категорії "Вибір глядачів 2026". Майже 90 000 голосів отримав знімок австралійського фотографа Йозефа Стефана, на якому зображена рись, що відбиває гризуна, як іграшку, пише Фокус.

За словами самого Йозефа Стефана, шлях до створення цього знімка був не просто черговою фотографічною пригодою, це було втіленням мрії, яка переслідувала його роками. Роками фотограф мріяв зустріти іберійську рись — одну з найрідкісніших і таких, що перебувають під загрозою зникнення, диких кішок у світі.

Йозеф давно мріяв сфотографувати рисей. Він був радий, коли випала нагода Фото: Wildlife Photographer of the Year

На початку 2000-х років іберійські види опинилися на межі зникнення. Однак завдяки послідовним зусиллям зі збереження, їх налічується понад 2000 особин. Тепер учені вважають, що іберійська рись — живий символ надії, що показує, чого можна досягти, коли люди беруть на себе відповідальність, діють усвідомлено та зосереджують свою увагу на тому, де вона найнеобхідніша. За словами Йозефа Стефана, отримання цієї нагороди надає можливість донести це послання до широкої аудиторії.

Знімок оленя після бійки Фото: Wildlife Photographer of the Year

Зазначимо, що в номінації також було відзначено чотирьох учасників, які посіли друге місце:

Александр Бріссон за знімок зграї фламінго в Намібії;

Кохей Нагіра за знімок оленя після бійки;

Вілл Ніколс за фотографію ведмежат, які борються;

Крістофер Паеткау за закарбування спокійного моменту в житті сім'ї білих ведмедів.

Організатори конкурсу зазначають, що ці знімки будуть виставлені на виставці "Фотограф дикої природи року" в Музеї природної історії в Лондоні до її закриття 12 липня 2026 року.

Знімок зграї фламінго в Намібії Фото: Wildlife Photographer of the Year

Фото ведмежат, що борються Фото: Wildlife Photographer of the Year

Під час написання використовували матеріали Wildlife Photographer, Popular Science.