Памятник великой катастрофе, а не королю: историю крупнейшего кургана Скандинавии нужно переписать

Новый анализ показывает, что крупнейший в Скандинавии «курган-погребальный холм» может быть памятником катастрофе, а не королю.

Новое исследование было проведено командой под руководством доктора Ларса Густавсена и основано на технологии LiDAR. Результаты анализа предполагают, что крупнейший курган Скандинавии Ракнехауген, вероятно, был построен в ответ на разрушительный оползень, а не на честь высокопоставленной личности, пишет Фокус.

Работа Густавсена оспаривает давно устоявшееся предположение о том, что крупнейший скандинавский доисторический курган бы построен как погребальный холм для высокопоставленной личности.

Традиционно курганы железного века рассматривались учеными как социально-политические проявления власти, служащие погребальными холмами для элиты и влиятельных лиц. Однако проблема заключалась в том, что в Ракнехаугене не могли обнаружить свидетельства захоронения. Это, наряду с его необычной конструкцией, ставит под сомнение утверждение о том, что этот курган является погребальным холмом.

Курган Ракнехаугене расположен примерно в 40 км от Осло — изначально его высота составляла около 15 метров, а ширина — 77 метров. Первые раскопки начались здесь в 1869 и 1870 годах антикваром Андерсоном Лоранжем, однако центральное захоронение так и не было обнаружено. Раскопки продолжились в 1939 и 1940 годах под руководством Сигурда Грига — увы, захоронение также не были обнаружены. Однако команда подтвердила необычную конструкцию кургана.

Известно, что курган был возведен на старом поле, причем самое основание состояло из слоя дерна, на который были уложены чередующиеся слои глины и песка, включая небольшой обгоревший слой, содержащий фрагменты кремированных костей. На этом слое строители воздвигли пирамиду из тонких, сосновых досок без коры, веток, мха и песчаной глины.

Поверх этой первой деревянной пирамиды был уложен слой песка и глины, а затем была возведена вторая деревянная конструкция из более тяжелых кусков древесины и бревен. Второй слой почвы покрывал вторую деревянную конструкцию, после чего был уложен последний слой древесины, состоящий примерно из 25 000 бревен, образующих подобие палатки, и запечатан несколькими слоями песка и плодородной почвы.

Раскопки (1939–1940 гг.), демонстрирующие обнаженный второй слой древесины Фото: European Journal of Archaeology

Позже Дагфин Скре провел окончательную переоценку кургана, использовав радиоуглеродный анализ. Ученый предположил, что строительство началось приблизительно в 536-660 годах нашей эры. Он также оценил, что для строительства кургана потребовалось около 450-600 человек, а еще 30-60 человек занимались поставкой древесины.

Скре с командой также провел анализ кремированных останков и обнаружил, что они принадлежали человеку в возрасте от 20-40 лет, что позволило предположить, что курган действительно был захоронением. Однако последующее радиоуглеродное датирование показало, что человек жил между 1391 и 1130 годами до нашей эры, за столетия до постройки кургана.

По словам доктора Густавсена, он сомневался в интерпретации кургана как захоронения, а потому повел дополнительный анализ, использовав сканирование LiDAR. Результаты выявили древний оползень длиной около 3800 метров, шириной 20 метров и высотой около 40 сантиметров.

Этот оползень побудил ученых подробнее изучить содержимое кургана, особенно деревянные конструкции. В результате ученые пришли к выводу, что курган больше соответствует ритуальному сооружению, а не высокостатусному захоронению.

Близость Ракнехаугена к древнему оползню, его расположение на географической границе между ледниковой песчаной равниной на севере и богатыми, плодородными глинистыми почвами на юге и западе, а также его образование в период климатической нестабильности в Северной Европе могут указывать на то, что курган был создан в ответ на катастрофическое событие.

При написании использовались материалы Европейского журнала археологии, PHYS.org.