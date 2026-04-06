Угроза цунами реальна: вблизи самой глубокой точки Атлантического океана фиксируют десятки толчков

Десятки подземных толчков были зафиксированы учеными недалеко от самой глубокой точки Атлантического океана — это вызывает у сейсмологов опасения.

Не менее полусотни землетрясений были зафиксированы учеными в районе Пуэрто-Риканской впадины к северу от Виргинских островов — недалеко от самой глубокой точки Атлантического океана. Десятки землетрясений были зафиксированы с 1 апреля, при этом шесть из них произошли утром 3 апреля. Землетрясение магнитудой 5,0 также было зафиксировано 31 марта, незадолго до начала недавней серии землетрясений, пишет Фокус.

Масса землетрясений варьировалась от 1,6 до 4,3, при этом большинство имели магнитуду от 3,0 до 3,4. Отметим, что Пуэрто-Рикоская впадина расположена примерно в 120 км к северу от Пуэрто-Рико, на границе Карибской и Североамериканской плит. Впадина простирается более чем на 800 километров, а ее самая глубокая точка находится на глубине более 8,5 метра и известна как Милуокская впадина.

Исследователи провели масштабные исследования, чтобы оценить риски возникновения цунами вдоль атлантического побережья США. Для этого использовались сотни смоделированных сценариев землетрясений, что позволило выявить наиболее опасные потенциальные источники.

Компьютерные модели предсказали, что чрезвычайно мощные землетрясения магнитудой от 8,6 до 8,9 могут вызвать цунами высотой от 3,3 до 5 метров. Наблюдатели также указали на то, что вдоль системы траншей формируются два отдельных кластера сейсмической активности.

По словам метеоролога Зака Фраделла, более сотни землетрясений в регионе были зафиксированы в регионе лишь за последнюю неделю. На фоне сейсмической активности жители Пуэрто-Рико и Виргинских островов сообщали о необычно сильных волнах.

По словам профессора морских геофизических наук в Розенстилской школе морских и атмосферных наук Университета Майами Гоцина Линь, известно, что Пуэрто-Рико расположен на границе Североамериканской и Карибской плит и находится между четырьмя сейсмогенными зонами. Это сложная тектоническая обстановка делает остров невероятно сейсмически активным регионом.

Согласно статистике, самое разрушительно землетрясение, зафиксированное в Пуэрто-Рико, произошло более 100 лет назад — в октябре 1918 года. Его магнитуда составила 7,3, а вызванное цунами унесло жизни 116 человек. Однако некоторые ученые полагают, что Пуэрто-Рикоская впадина способна вызывать землетрясения магнитудой более 8,0.

Цунами — это серия мощных океанских волн, возникающих, когда большие объемы воды внезапно выталкиваются из своих мест. Чаще всего цунами образуются вдоль подводных разломов, где встречаются тектонические плиты, особенно в глубоководных впадинах. Когда одна плита поддвигается под другую во время землетрясения, процесс, известный как субдукция, это может сместить огромные объемы воды и вызвать цунами.

В новом исследовании ученые создали компьютерные модели, чтобы показать, что может произойти, если в Пуэрто-Рикоской впадине произойдет землетрясение магнитудой 7,5.

При написании использовались материалы FOX 8 News, NOAA, Daily Mail.