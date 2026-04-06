Загроза цунамі реальна: поблизу найглибшої точки Атлантичного океану фіксують десятки поштовхів

Десятки підземних поштовхів вчені зафіксували неподалік найглибшої точки Атлантичного океану — це викликає у сейсмологів побоювання.

Щонайменше півсотні землетрусів було зафіксовано вченими в районі Пуерто-Риканської западини на північ від Віргінських островів — недалеко від найглибшої точки Атлантичного океану. Десятки землетрусів було зафіксовано з 1 квітня, при цьому шість із них сталися вранці 3 квітня. Землетрус магнітудою 5,0 також було зафіксовано 31 березня, незадовго до початку недавньої серії землетрусів, пише Фокус.

Маса землетрусів варіювалася від 1,6 до 4,3, при цьому більшість мали магнітуду від 3,0 до 3,4. Зазначимо, що Пуерто-Рікоська западина розташована приблизно за 120 км на північ від Пуерто-Ріко, на кордоні Карибської та Північноамериканської плит. Западина простягається більш ніж на 800 кілометрів, а її найглибша точка знаходиться на глибині понад 8,5 метра і відома як Мілуокська западина.

Дослідники провели масштабні дослідження, щоб оцінити ризики виникнення цунамі вздовж атлантичного узбережжя США. Для цього використовувалися сотні змодельованих сценаріїв землетрусів, що дало змогу виявити найнебезпечніші потенційні джерела.

Комп'ютерні моделі передбачили, що надзвичайно потужні землетруси магнітудою від 8,6 до 8,9 можуть спричинити цунамі висотою від 3,3 до 5 метрів. Спостерігачі також вказали на те, що вздовж системи траншей формуються два окремі кластери сейсмічної активності.

За словами метеоролога Зака Фраделла, понад сотню землетрусів у регіоні було зафіксовано в регіоні лише за останній тиждень. На тлі сейсмічної активності жителі Пуерто-Ріко і Віргінських островів повідомляли про незвично сильні хвилі.

За словами професора морських геофізичних наук у Розенстілській школі морських і атмосферних наук Університету Майамі Гоціна Лінь, відомо, що Пуерто-Ріко розташований на кордоні Північноамериканської і Карибської плит і знаходиться між чотирма сейсмогенними зонами. Ця складна тектонічна обстановка робить острів неймовірно сейсмічно активним регіоном.

Згідно зі статистикою, найруйнівніший землетрус, зафіксований у Пуерто-Ріко, стався понад 100 років тому — у жовтні 1918 року. Його магнітуда становила 7,3, а викликане цунамі забрало життя 116 осіб. Однак деякі вчені вважають, що Пуерто-Рікоська западина здатна викликати землетруси магнітудою понад 8,0.

Цунамі — це серія потужних океанських хвиль, що виникають, коли великі обсяги води раптово виштовхуються зі своїх місць. Найчастіше цунамі утворюються вздовж підводних розломів, де зустрічаються тектонічні плити, особливо в глибоководних западинах. Коли одна плита підсувається під іншу під час землетрусу, процес, відомий як субдукція, це може змістити величезні об'єми води і викликати цунамі.

У новому дослідженні вчені створили комп'ютерні моделі, щоб показати, що може статися, якщо в Пуерто-Рікоській западині станеться землетрус магнітудою 7,5.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що новий острів виявлено в Тихому океані: його створили люди із залишків їжі 1200 років тому.

Раніше Фокус писав про те, що Землю трясло впродовж цілих дев'яти днів: вчені нарешті виявили аномалію.

Під час написання використовували матеріали FOX 8 News, NOAA, Daily Mail.