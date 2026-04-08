Крупнейший скандал в истории человечества: кто навсегда отравил мир химикатами

Журналистка-расследовательница и автор книги "Они отравили мир" рассказала об одном из крупнейших корпоративных скандалов в истории людей — историю о том, как "вечные химикаты" загрязнили наш мир.

"Вечные химикаты", также известные как перфторалкильные и полифторалкильные вещества (ПФАС) — удивительно полезные и опасные вещества. По словам журналистки-расследовательницы и автора книги "Они отравили мир" Марайи Блейк, "вечные химикаты" также являются одними из самых опасных загрязнителей на Земле, пишет Фокус.

В своей работе исследовательница рассказала об одном из крупнейших скандалов в истории людей — истории того, как "вечные химикаты" захватили и отравили наш мир. Многочисленные углерод-фторные связи в этих веществах, состоящие из алкильной цепи, соединенной с множеством атомов фтора, считаются самыми прочными в органической химии.

Все это делает эти вещества удивительно устойчивыми к воздействию тепла, воды и химической коррозии. Эти особенности также находят применение во многих сферах, в том числе:

производство посуды с антипригарным покрытием;

производство противопожарной пены;

производство медицинских приборов;

производство водонепроницаемой одежды и многое другое.

По словам исследователей, фактически, их первое крупное применение после изобретения заключалось в отделении изотопов урана оружейного качества от едкого газа для Манхэттенского проекта, что способствовало созданию первой атомной бомбы.

В то же время, по словам Блейк, связи ПФАС являются "протеинофильными", заставляя их прочно связываться с белками в органах и крови, сохраняясь там годами. Предыдущие исследования уже показали, что "вечные химикаты" уже распространились по всей планете — ранее их обнаружили в воздухе, воде, почве и даже наших собственных телах. Однако вне нашего организма эти химические вещества имеют биологический период полураспада, который может длиться столетия. Увы, статистика показывает, что теперь, спустя 80 лет после их изобретения они теперь присутствуют в организмах почти каждого человека на планете — накапливаясь в крови, печени, почках и легких.

В своей книге Блейк описывает многолетнее сокрытие связи этих химических веществ с развитием рака и врожденными дефектами. Кроме того, автор упоминает борьбу жителей Хусик-Фоллс — деревни в штате Нью-Йорк, чья вода была загрязнена стоками ПФАС — за разоблачение загрязнения.

Что такое "вечные химикаты"

ПФАС, также известные как "вечные химикаты" — большое семейство веществ с невероятными свойствами, которые делают их очень полезными для людей. Однако они также чрезвычайно устойчивы к теплу, пятнам, воде и жиру.

Исследования показали, что эти вещества выдерживают воздействие коррозионных химических веществ, разрушающих почти все остальные вещества. "Вечные химикаты" способствовали развитию авиа- и космических путешествий и высокоскоростных вычислений, а также дали начало спасительным медицинским устройствам. Они также изменили тысячи повседневных предметов — от зубной нити и одежды до кошачьего наполнителя и косметики. Фактически, "вечные химикаты" встречаются в каждом из наших домов, однако они также были обнаружены в воздухе, почве, воде и организмах всех живых существ.

Опасность "вечных химикатов"

По словам Блейк, промышленность невероятно рано осознала вредность этих химических веществ — утверждается, что два крупнейших производителя знали об опасности еще в 1960-х годах. К 1970-м годам они обнаружили, что эти химические вещества накапливаются в крови людей по всей территории США, причем даже в тех местах, где они не использовались в производстве. В конце концов, производители выяснили, что это происходит по всему земному шару.

Единственная причина, по которой ПФАС вообще попали в поле зрения регулирующих органов, а позже ученых и общественности, заключалась в том, что семья фермеров из Западной Вирджинии подала в суд на компанию DuPont после того, как стоки со свалки DuPont начали убивать их скот. Таким образом мир узнал о существовании этих химических веществ, но это произошло лишь в конце 1990-х годов.

При написании использовались материалы Live Science.