Самые дружелюбные животные в мире: почему капибары не становятся добычей крокодилов (видео)

Капибары — бесспорные мастера "дзена" в животном мире. Похоже, им удается дружить буквально со всеми, и даже с одними из самых свирепых хищников — крокодилами.

Капибары (Hydrochoerus hydrochaeris) — крупнейшие из ныне живущих видов грызунов. Представители этого вида обитают на большей части Южной Америки и, как правило, отдыхают группами на берегах озер, рек и болот, где животные проводят время, поедая траву и водные растения, пишет Фокус.

Простыми словами, любимые места отдыха капибар во многом совпадают с территорией, благоприятной для крокодилов, таких как многочисленные виды кайманов, обитающих в водных джунглях Южной Америки. И все же, несмотря на такую близость к хищникам, капибары редко становятся добычей хищников.

Отметим, что настоящие крокодилы в основном обитают в Африке, Азии и Австралии, но американские крокодилы (Crocodylus acutus) встречаются в некоторых частях Америки, но даже их ареал редко пересекается с территорией капибар. В своих наблюдениях капибар в Южной Америке ученые, как правило, имеют в виду кайманов — родственная, но отдельная группа рептилий из семейства Alligatoridae.

По словам сертифицированного эксперта по капибарам, доцента Университета Бетюн-Кукман во Флориде, доктора Элизабет Конгдон, в дикой природе крайне редко можно наблюдать за крокодилами, поедающими капибар. Это не значит, что капибары никогда не попадают в меню кайманов в трудные времена, но это весьма редкое явление.

Эксперты отмечают, что нападения со стороны хищников редкость, особенно когда вокруг много рыбы и более легкой добычи. Более того, ученые часто наблюдают, как капибары и кайманы буквально могут спать рядом друг с другом. Впрочем, исключение составляют детеныши — крохотные капибары часто становятся жертвами для хищных птиц.

По словам ученых, главная причина неожиданного перемирия хищников и капибар заключается в том, что последние удивительно хорошо умеют защищаться. Издалека они выглядят достаточно безобидно, но обладают невероятно большими и острыми передними зубами, которые при необходимости могут нанести значительный ущерб.

Наблюдения также показали, что капибары поддерживают дружеские отношения не только с крокодилами, но также и другими видами — например, на их спинах часто дремлют птицы и черепахи. Известно, что кайманы, ягуары, анаконды, оцелоты, гарпии и другие хищники в определенных обстоятельствах едят капибар, но наибольшую угрозу для этих дружелюбных грызунов, увы, представляют люди.

По словам экспертов, многие общины в Южной Америке охотятся на диких капибар и едят их, несмотря на запреты в некоторых странах. Чтобы снизить нагрузку на популяции диких капибар, в последние годы появились фермы по разведению капибар, и этот вид, как ни странно, хорошо пригоден для коммерческого сельского хозяйства.

При написании использовались материалы IFLScience.