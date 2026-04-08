Найдружелюбніші тварини у світі: чому капібари не стають здобиччю крокодилів (відео)

Капібари — безперечні майстри "дзену" у тваринному світі. Схоже, їм вдається дружити буквально з усіма, і навіть з одними з найлютіших хижаків — крокодилами.

Капібари (Hydrochoerus hydrochaeris) — найбільші з нині живих видів гризунів. Представники цього виду мешкають на більшій частині Південної Америки і, як правило, відпочивають групами на берегах озер, річок і боліт, де тварини проводять час, поїдаючи траву і водні рослини, пише Фокус.

Простими словами, улюблені місця відпочинку капібар багато в чому збігаються з територією, сприятливою для крокодилів, таких як численні види кайманів, що мешкають у водних джунглях Південної Америки. І все ж, незважаючи на таку близькість до хижаків, капібари рідко стають здобиччю хижаків.

Зазначимо, що справжні крокодили в основному мешкають в Африці, Азії та Австралії, але американські крокодили (Crocodylus acutus) трапляються в деяких частинах Америки, але навіть їхній ареал рідко перетинається з територією капібар. У своїх спостереженнях капібар у Південній Америці вчені, як правило, мають на увазі кайманів — споріднену, але окрему групу рептилій із сімейства Alligatoridae.

За словами сертифікованої експертки з капібарів, доцентки Університету Бетюн-Кукман у Флориді, докторки Елізабет Конгдон, у дикій природі вкрай рідко можна спостерігати за крокодилами, які їдять капібар. Це не означає, що капібари ніколи не потрапляють у меню кайманів у скрутні часи, але це дуже рідкісне явище.

Експерти зазначають, що напади з боку хижаків — рідкість, особливо коли навколо багато риби і легшої здобичі. Ба більше, вчені часто спостерігають, як капібари та каймани буквально можуть спати поруч один з одним. Втім, виняток становлять дитинчата — крихітні капібари часто стають жертвами для хижих птахів.

За словами вчених, головна причина несподіваного перемир'я хижаків і капібар полягає в тому, що останні напрочуд добре вміють захищатися. Здалеку вони виглядають досить нешкідливо, але володіють неймовірно великими і гострими передніми зубами, які за необхідності можуть завдати значної шкоди.

Спостереження також засвідчили, що капібари підтримують дружні стосунки не лише з крокодилами, а й з іншими видами — наприклад, на їхніх спинах часто дрімають птахи та черепахи. Відомо, що каймани, ягуари, анаконди, оцелоти, гарпії та інші хижаки за певних обставин їдять капібар, але найбільшу загрозу для цих доброзичливих гризунів, на жаль, становлять люди.

За словами експертів, багато громад у Південній Америці полюють на диких капібар і їдять їх, незважаючи на заборони в деяких країнах. Щоб знизити навантаження на популяції диких капібар, останніми роками з'явилися ферми з розведення капібар, і цей вид, як не дивно, добре придатний для комерційного сільського господарства.

Під час написання використовували матеріали IFLScience.