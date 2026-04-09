Более 30 лет назад "проповедник науки" предсказал тревожное будущее США: оно актуально как никогда

В 1995 году Карл Саган, которого часто называют "проповедником науки", сделал пугающее предсказание о будущем США. Эксперты теперь называют его пророческим.

Более 30 лет назад, в 1995 году, в своей книге "Мир, населенный демонами: наука как свеча во тьме" доктор Карл Саган сделал пугающе пророческое предсказание о будущем Америки. В своем тексте ученый предсказал рост крупных технологических компаний, распространение дезинформации, снижение концентрации внимания и возрождение астрологии, пишет Фокус.

Отметим, что Карла Сагана часто называют "проповедником науки" из-за его умения легко и с поэзией доносить сложные идеи. Однако покойный астрофизик также обладал острым чутьем к пониманию человечества.

В своей книге астрофизик Саган объяснил, как научный метод помог осветить многие из самых мрачных уголков Вселенной. Однако он также утверждал, что стремление к миру и истине подрывается суевериями и псевдонаукой. Например, в одном из часто становящихся вирусными фрагментов текста Саган излагает свое пессимистическое видение того, куда в будущем будут двигаться Штаты, если правительство утратит "восхищение разумом, рациональностью и открытым мышлением".

В тексте говорится, что у автора есть предчувствие относительно ближайшего будущего США, когда в стране будет преобладать экономика услуг и информации. Предполагается, что почти все ключевые отрасли промышленности перейдут в другие страны, а огромная технологическая мощь окажется в руках очень немногих, и никто, представляющий общественные интересы, даже не сможет понять суть проблем.

Саган предполагал, что в этот период люди потеряют способность определять свою собственную повестку дня или компетентно задавать вопросы властям. Астрофизик утверждал, что жители США будут "нервно сверяться с гороскопами", а критические способности людей снизятся, что в конце концов общество незаметно скатится обратно в суеверия и тьму.

Автор также утверждал, что порой "оглупение Америки" наиболее очевидно проявляется в медленном упадке содержательного контента в чрезвычайно влиятельных СМИ: 30-секундные фрагменты сократятся до 10 секунд или меньше, псевдонаука и суеверия возьмут верх, а общество в целом будет прославлять невежество.

При написании использовались материалы The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark, IFLScience.